A Milli Takımın Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında 4 Eylül 2025'te Gürcistan'a konuk olacak.
Kaynak: AA
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu.
İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, elemelerde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.
Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:
4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye
7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı
11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan
18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye