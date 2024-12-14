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A Milli Takımın Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında 4 Eylül 2025'te Gürcistan'a konuk olacak.

Spor
  • 14.12.2024 07:16
  • Giriş: 14.12.2024 07:16
  • Güncelleme: 14.12.2024 07:19
Kaynak: AA
A Milli Takımın Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu.

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, elemelerde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:

4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiyenin rakipleri belli oldu
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