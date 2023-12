A Milli Takım’ın EURO 2024 maç programı beli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) F Grubu’nda Portekiz, Çekya ve play-off’tan gelecek takımla karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nın maç programı belli oldu.



A Milli Takım’ın yer aldığı F Grubu’ndaki maç programı belli oldu. Milliler ilk karşılaşmasını 18 Haziran Salı günü Play-off C galibi ile oynayacak.



Ay-yıldızlıların maç programı şöyle:

18 Haziran 2024 Salı

Türkiye - Play-off C galibi

Portekiz - Çekya



22 Haziran 2024 Cumartesi

Türkiye - Portekiz

Play-off C galibi - Çekya



26 Haziran 2024 Çarşamba

Çekya - Türkiye

Play-off C galibi - Portekiz



Son üç takım 26 Mart’ta belli olacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri’ne katılacak olan son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak. Play-off etabında Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele verecek. Tek ayaklı eşleşmelerde play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024’te, finalleri ise 26 Mart 2024’te oynanacak.



Şampiyona 14 Haziran’da başlayacak

EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Almanya’daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu’nda, final karşılaşması ise Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Finallere Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.