A Milli Takım’ın İspanya maçının hakemleri belli oldu

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer’in yöneteceğini açıkladı.

TFF’den yapılan yazılı açıklamaya göre, karşılaşma 18 Kasım 2025 Salı günü TSİ 22.45’te, Sevilla’daki La Cartuja Stadyumu’nda oynanacak. Müsabakada Felix Zwayer’in yardımcılıklarını, Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Bastian Dankert, AVAR’da ise Daniel Schlager görev yapacak.