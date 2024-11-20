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A Milli Takımın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu

Karadağ'a kaybederek grup liderliğini kaybeden A Milli Takımın Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacağı muhtemel rakipler belli oldu.

Spor
  • 20.11.2024 09:24
  • Giriş: 20.11.2024 09:24
  • Güncelleme: 20.11.2024 09:34
Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takımın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Uluslar Ligi'nde ilk aşama dün gece oynanan maçlarla tamamlandı.

0 puanla hiçbir iddiası olmayan Karadağ'a kaybederek grup liderliği için büyük bir fırsat tepen A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Milli Takımın Uluslar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de dün akşam oynanan maçların ardından kesinleşti. Türkiye play-off'ta İskoçya, Macaristan, Sırbistan veya Belçika ile oynayacak.,

Uluslar Ligi'nde play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü yapılacak.

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