A Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 ile geçti, son 16'yı garantiledi
Mili Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. İkinci galibiyetini elde eden Türkiye, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Milli takım, Kanada ile liderlik maçına çıkacak.
Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile liderlik maçına çıkacak.
Melissa Vargas maçı 20 sayıyla tamamladı.
1. Set: 25-23
2. Set: 25-19
3. Set: 25-13