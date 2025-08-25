Giriş / Abone Ol
A Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 ile geçti, son 16'yı garantiledi

Mili Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. İkinci galibiyetini elde eden Türkiye, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Milli takım, Kanada ile liderlik maçına çıkacak.

Spor
  • 25.08.2025 17:02
  • Giriş: 25.08.2025 17:02
  • Güncelleme: 25.08.2025 17:07
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takım, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu'nda Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaparak son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile liderlik maçına çıkacak.

Melissa Vargas maçı 20 sayıyla tamamladı.

1. Set: 25-23

2. Set: 25-19

3. Set: 25-13

