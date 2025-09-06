Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

A Milli Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi İtalya oldu

A Milli Voleybol Takımı’nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalindeki rakibi İtalya oldu.

Spor
  • 06.09.2025 20:47
  • Giriş: 06.09.2025 20:47
  • Güncelleme: 06.09.2025 20:49
Kaynak: DHA
A Milli Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi İtalya oldu
AA

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Başkent Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi İtalya, 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Bu sonucun ardından A Milli Voleybol Takımı'nın yarın oynanacak FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalindeki rakibi İtalya oldu.

BirGün'e Abone Ol