A Milli Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi İtalya oldu
A Milli Voleybol Takımı’nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalindeki rakibi İtalya oldu.
Kaynak: DHA
Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi.
Başkent Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi İtalya, 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.
Bu sonucun ardından A Milli Voleybol Takımı'nın yarın oynanacak FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalindeki rakibi İtalya oldu.