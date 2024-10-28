A Parti’nin kuruluş dilekçesi teslim edildi: “Milletimiz isme takılmasın”

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu başkanlığındaki Anahtar Parti'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

Parti teşkilat başkanı Ayhan Erel, beraberindeki parti üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na, partinin kuruluş dilekçesini teslim etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Ayhan Erel, “Milletimiz isme takılmasın” yorumunda bulundu.

Erel, ayrıca Türkiye'de çok büyük bir dip dalga yaşandığını söyledi.

Erel, şunları söyledi:

"Atatürk, 28 Ekim'de bağ evinde 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak.' Partimizin adı üzerinde yorumlar var. Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye'deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız.

EREL: ÇOK BÜYÜK DİP DALGA VAR