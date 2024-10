A Spor çalışanına yumruğa tutuklama

Spor Servisi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında önceki gün oynanan karşılaşma sonrası bir takım olaylar çıktı. Çıkan Olaylar sonucunda AKP’ye yakınlığıyla bilinen A Spor’da görev yapan Emre Kaplan’a yumruk atan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın Asistanı Sezgin Gülnar tutuklandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar sonrası Metris Cezaevi’ne gönderilen Gülnar’a cezaevi önünde Beşiktaş taraftarı destek verdi.

Taraftarla beraber cezaevine giden siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Onur Göçmez, ‘‘Beşiktaş taraftarı bunu unutmayacaktır. Beşiktaş taraftarı diktir. Gerekirse gider yatar. Biz her zaman her yerde deriz ki, adalet istiyoruz. Sezgin’in burada yatmasının sebebi nedir? Bu konu açıldığından itibaren paylaşımlar yapıldı. Federasyonumuz Türk futbolunun hiçbir olayında bu kadar hızlı tepki vermedi. Adalet Bakanlığı o kadar gündem varken bununla alakalı tweet yayınladı. Spor Bakanlığımız tweet yayınladı. Her şey bitti. Gündem Sezgin oldu. Bu karar çok kısa zamanda doğru noktaya çekilecektir. Adalete güvenimiz tam. Ancak bu karar Beşiktaş’ın futbol tarihine karar bir leke olarak saptanmıştır. Beşiktaş taraftarı bunu unutmaz. Sezgin’in de bir ailesi var’’ diye konuştu.

Öte yandan Beşiktaşlı Avukatlar Derneği de yaptığı açıklamada kararı ölçüsüz ve ağır olarak yorumladı.