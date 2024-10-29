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A Spor muhabirine yumruk atan Sezgin Gülnar gözaltına alındı

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilecek.

Spor
  • 29.10.2024 09:21
  • Giriş: 29.10.2024 09:21
  • Güncelleme: 29.10.2024 09:30
Kaynak: DHA
A Spor muhabirine yumruk atan Sezgin Gülnar gözaltına alındı

Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren Beşiktaş-Galatasaray derbi maçının ardından stat dışında A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atıldı.

Emre Kaplan ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli Beşiktaş Başkanı Arat'ın koruması Sezgin Gülnar gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan Kaplan’ın röntgeni çekilirken, burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma da olduğu bildirildi.

Polis, Kaplan’a saldıran kişinin Sezgin Gülnar olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Gülnar hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulanarak, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı. Gülnar, bugün adliyeye sevk edilecek.

Galatasaray: 2- Beşiktaş: 1
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