A Spor muhabirine yumruk atan Sezgin Gülnar tutuklandı

Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren Beşiktaş-Galatasaray derbi maçının ardından stat dışında A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tutuklandı.

Hastaneye kaldırılan Kaplan’ın röntgeni çekilirken, burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma da olduğu bildirildi.

Polis, Kaplan’a saldıran kişinin Sezgin Gülnar olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Gülnar hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulanarak, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı. Gülnar, bugün adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Sezgin Gülnar'ın tutuklanmasına karar verildi.

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevzuata aykırı şekilde verilen tutuklama kararı ölçüsüz ve ağırdır. Bu kapsamda gerekli hukuki adımların atılması ve itiraz süreci de tarafımızca yakından takip edilecektir" denildi.