A Takımı sahaya sürülüyor

6 Nisan’da gerçekleştirilen Olağanüstü Kurultay ile güven tazeleyen CHP lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilecek ilk Parti Meclisi Toplantısı’nda, CHP Merkez Yürütme Kurulu da yeni şeklini alacak. Namık Tan ve Bahadır Erdem’in dahil edilmesi beklenen CHP MYK’de, “Gölge Bakanlık” sistemi de yeniden şekillendirilecek. Edinilen bilgiye göre, bakanlıklardan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcıları’ndan oluşan idari MYK, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya sürecinde aktif rol alacak.

TBB ve İBB Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için ilk olarak Ankara ve İstanbul’da kampanya ofisleri kurulacak. İlk ofis, bir dönem CHP Genel Merkezi olarak da kullanılan Ankara Çevre Sokak’taki binada oluşturulacak. CHP, ilki Ankara’da açılacak Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisleri’ni İstanbul ve Türkiye’nin birçok ilinde de faaliyete geçirecek.

CHP’nin gölge kabinesinde yer alan ve bakanlıkların çalışmalarını takip eden MYK üyeleri, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı kampanya sürecinin önemli bir parçası haline getirilecek. CHP’de, “İdari MYK” olarak tanımlanan MYK üyelerinin alanlarında yazdığı raporlar, Cumhurbaşkanlığı kampanya sürecinde aktif olarak kullanılacak.

KILAVUZ RAPORLAR

Cumhurbaşkanlığı kampanya ofislerinde çalışacak MYK üyelerinin hazırladığı raporlar, “CHP, Türkiye’yi nasıl yönetecek?” sorusunun yanıtlarını içerecek. Eğitimden sağlığa yargıdan kültür-sanata kadar bütün temel alanlarda hazırlanacak yol haritası, parti programı çalışmalarına da kılavuz oluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı kampanya ofislerinde görevli idari MYK’nın aynı bir sözcüsü olacak. Kampanya sürecinde görev alacak idari MYK, CHP Genel Merkezi ile koordineli çalışacak. CHP lideri Özgür Özel, kampanyayı bizzat yönetecek.

∗∗∗

İMZA KAMPANYASI

Olağanüstü Kurultay ile delegeleriyle güven tazeleyen CHP, yeni dönemde, “Erken seçim ve Ekrem İmamoğlu için özgürlük” taleplerini içeren imza kampanyasına odaklanacak. 11 Nisan itibarıyla 5 milyonu aşan imza veren sayısında 28 milyon imza hedeflenecek. Sokak çalışmalarının yanı sıra imza atmak isteyen ancak evinden çıkmasına engel bulunan kişiler için imza föyü evlere götürülecek.