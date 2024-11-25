A.Z. Alkmaar - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 10 puanla zirve takibini sürdüren Galatasaray, Hollanda Ligi'nin güçlü temsilcisi A.Z. Alkmaar'a konuk oluyor. Galatasaray puan durumu, Galatasaray'ın form istatistiği, sakat ve eksik oyuncu listesi, Alkmaar'ın piyasa değeri, önemli oyuncuları ve form durumu merak ediliyor. Zorlu mücadele ile ilgili maç günü, saati, maç yeri ve kanal bilgisi ile ilgili tüm detaylara bakalım:

GALATASARAY FORM İSTATİSTİKLERİ VE PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 10 puan toplayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 puanlı Lazio'nun ve averajla 10 puanlı Ajax'ın gerisinde 3'üncü sırada bulunuyor. Oynadığı ilk maçta Yunan temsilcisi PAOK'u 3 golle geçen Galatasaray, Letonya temsilcisi Rigas ile 2-2 berabere kaldı. Ardından ise Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2'lik skorlarla mağlup eden Galatasaray 10 puan toplayarak ligin 3. sırasına yerleşti.

Trendyol Süper Lig'de de Galatasaray'ın galibiyet serisi sürüyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sadece Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, oynadığı son 5 maçı da kazandı. Toplamda 11 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 34 puanla ilk sırada yer alıyor.

A.Z. ALKMAAR FORM İSTATİSTİKLERİ VE PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan A.Z. Alkmaar, 4'üncü hafta itibariyle 36 takımlı ligin 17'nci sırasında bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçta Elfsborg'u 3-2'lik skorla geçen Galatasaray, Athletic Bilbao'ya 2-0, Tottenham'a ise 1-0'lık sonuçlarla mağlup oldu. Alkmaar, son maçında ise Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Alkmaar, Hollanda Ligi'nde ise 20 puanla zirvenin oldukça gerisine düştü. Alkmaar, Hollanda Ligi'nde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 3 yenilgi ve 1 beraberliği hanesine yazdırdı.

A.Z. ALKMAAR'IN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Alkmaar, 73.55 milyon Euro piyasa değeri ile UEFA Avrupa Ligi'nin orta düzey bütçesine sahip bir takım görüntüsünde. Sven Mijnans ve Ruben van Bommel, Alkmaar'ın piyasa değeri en yüksek 2 oyuncusu konumunda.

GALATASARAY VE ALKMAAR'DA SAKAT, CEZALI VE EKSİK OYUNCULAR LİSTESİ

Galatasaray'da Icardi ile İsmail Jacobs'un sakatlıkları nedeniyle Alkmaar karşısında forma giymesi belkenmiyor. Kaan Ayhan'ın ise sakatlığının geri dönüş tarihi bilinmiyor. Eyüp Aydın ve Roland Sallai ise UEFA listesinde bulunmadığından Alkmaar maçında forma giyemeyecek.

Hollanda temsilcisi Alkmaar sakatlıklarla boğuşuyor. Sem Westerveld, Lewis Schouten, Ibrahim Sadiq, Bruno Martins Indi, Lequincio Zeefuik, Ruben van Bommel, Zico Buurmeester, Kristijan Belic ve Jordy Clasie sakat. Buna karşın sakat oyuncuların geri dönüş tarihleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.

GALATASARAY BİR ÜST TURA NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, 36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde ligi ilk 8'de tamamlarsa doğrudan son 16'ya yükseliyor. Galatasaray ligi ilk 8'de tamamlayamaması halinde son 16 turu için play-off oynayacak.

A.Z. ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A.Z. Alkmaar, maçlarını Hollanda'nın Alkmaar şehrinde bulunan 20 bin seyirci kapasiteli AFAS Stadyumu'nda oynuyor. Alkmaar - Galatasaray maçı 28 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. A.Z. Alkmaar - Galatasaray maçı, TRT 1'den şifresiz olarak izlenebilecek.