A0 Kağıt Ölçüsü Nedir? A0 Kağıt Boyutu Kaç cm, mm ve piksel?

Basım ve tasarım sektörünün temel ölçü birimlerinden biri olan A0 kağıt, büyük ebatlı çıktılarda, teknik çizimlerde ve afişlerde sıklıkla tercih ediliyor. Peki A0 kağıt ölçüsü nedir, A0 kağıt boyutu kaç cm, mm ve piksel? İşte merak edilen tüm detaylar...

A0 KAĞIT ÖLÇÜLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

A0 kağıt, uluslararası ISO 216 standardına göre belirlenmiş “A serisi” kağıt türlerinin en büyüğüdür. Bu standart, dünya genelinde resmi belgelerden dijital baskıya kadar birçok alanda kullanılmaktadır. A0, özellikle mimarlık, mühendislik, grafik tasarım ve baskı endüstrisi gibi profesyonel alanlarda yoğun olarak tercih edilir.

A serisinde, bir üst boyuttaki kağıdın ikiye katlanmasıyla alt boyut elde edilir. Yani A0’ın ikiye katlanmasıyla A1 elde edilir, A1’in katlanmasıyla A2 ve bu şekilde devam eder. Bu sistem sayesinde tüm kağıt boyutları orantılıdır.

A0 KAĞIT ÖLÇÜSÜ KAÇ CM, MM, İNÇ?

Birim Ölçü Milimetre (mm) 841 mm x 1189 mm Santimetre (cm) 84,1 cm x 118,9 cm İnç (inch) 33,1 inç x 46,8 inç

A0 kağıt, tam olarak 1 metrekare (1 m²) yüzey alanına sahiptir. Bu da büyük ölçekli çizimler veya afiş baskıları için ideal boyutu sunar.

A0 KAĞIT PİKSEL ÖLÇÜSÜ (DİJİTAL TASARIM İÇİN)

Tasarımcılar için A0 kağıdın dijital karşılığı da önemlidir. Piksel ölçüsü, kullanılan çözünürlüğe göre değişir:

72 DPI (web için): 2384 x 3370 px

150 DPI (orta seviye baskı): 4967 x 7016 px

300 DPI (yüksek kaliteli baskı): 9933 x 14043 px

Eğer yüksek çözünürlüklü bir afiş, poster ya da teknik çizim hazırlıyorsanız, 300 DPI çözünürlük önerilir.

A0 KAĞIT NERELERDE KULLANILIR?

Mimari proje çizimleri

Poster ve afiş tasarımları

Kamuya açık duyurular

Sergi panoları

Haritalar ve büyük ölçekli planlar

Özellikle reklam sektörü ve kurumsal iletişim çalışmaları için büyük formatlı baskılar gerektiğinde A0 kağıt tercih edilir.

A0 KAĞIT ÖLÇÜSÜ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

A0 kağıt, 84,1 x 118,9 cm ölçülerindedir ve A serisi kağıtların en büyüğüdür. 1 metrekarelik yüzey alanı sayesinde profesyonel, geniş formatlı baskılarda tercih edilir. Dijital tasarımcılar için yüksek çözünürlüklü (300 DPI) bir A0 tasarımın yaklaşık 9933 x 14043 piksel olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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