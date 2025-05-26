A1 Kağıt Ölçüsü Nedir? A1 Kağıt Boyutu Kaç cm, mm, inç, piksel?

Kağıt boyutları dendiğinde ilk akla gelen uluslararası standart ISO 216’dır. Bu standartta yer alan A serisi kağıtlar, özellikle ofis, eğitim, tasarım ve mühendislik alanlarında yoğun şekilde tercih edilir. A1 kağıt ölçüsü de bu serinin en büyük ebatlı kağıtlarından biridir ve geniş yüzeyiyle dikkat çeker.

A1 kağıt, genellikle poster, afiş, mühendislik projeleri, teknik çizimler ve mimari planlar gibi büyük boyutlu işlerde tercih edilir. A0’ın yarısı büyüklüğünde olan A1, hem baskı hem de sunum açısından ideal bir ölçü sunar.

A1 KAĞIT ÖLÇÜSÜ KAÇ CM, MM, İNÇ?

A1 kağıdın ölçüleri milimetre ve santimetre cinsinden şu şekildedir:

mm olarak: 594 mm x 841 mm

594 mm x 841 mm cm olarak: 59,4 cm x 84,1 cm

59,4 cm x 84,1 cm inç olarak: Yaklaşık 23.4 inç x 33.1 inç

Bu ölçüler, A1’in tam dikdörtgen formunu yansıtır. A1 kağıdın yüzey alanı yaklaşık olarak 0,5 metrekaredir (tam olarak 0.499 m²).

A1 KAĞIT PİKSEL ÖLÇÜSÜ NEDİR? (DİJİTAL KULLANIM İÇİN)

Dijital ortamda A1 boyutunda bir çalışmanın hazırlanması için çözünürlük de önemli bir faktördür. Baskı kalitesi için genellikle 300 DPI (dots per inch) tercih edilir. Bu durumda:

A1 (300 DPI) : 7016 x 9933 piksel

: 7016 x 9933 piksel A1 (150 DPI): 3508 x 4967 piksel

Daha düşük DPI değerleri genellikle yalnızca dijital sunumlar için uygundur. Ancak baskıya gidecek bir işte yüksek çözünürlük tercih edilmelidir.

A1 KAĞIT NERELERDE KULLANILIR?

A1 kağıt ölçüleri, aşağıdaki alanlarda yoğun şekilde tercih edilir:

Mimarlık ve mühendislik çizimleri

Afiş ve reklam çalışmaları

Akademik poster sunumları

Teknik dokümanlar ve grafik projeleri

Sergi ve sunum panoları

Geniş yüzeyi sayesinde hem metin hem görsel içeriğin birlikte sunulması gereken projelerde avantaj sağlar.