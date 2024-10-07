A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu: 10 Ekim A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 aktüel 10 Ekim kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 10 Ekim ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 10 Ekim kataloğu ile fiyat listesi.

10 EKİM A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

A101'de 10 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı - 4.990 TL

4+1 Galvaniz Merdiven - 799 TL

Triathlon Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı - 89 TL

Dekoratif Duvar Saati - 179 TL

JVC 50" 4K Ultra HD Android TV - 13.999 TL

Toshiba 65" 4K Ultra HD Android TV - 21.999 TL

Piranha Kablosuz Klavye+Mouse Seti - 399 TL

Billicra Mood Akıllı Ampul - 299 TL

SanDisk 64 GB Micro SD Kart - 279 TL

A101 AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

SEG Inox Bulaşık Makinesi - 10.499 TL

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu - 8.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi - 3.799 TL

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge - 3.999 TL

Pierre Cardin Epilasyon Seti - 499 TL

Flavel Dijital Baskül - 279 TL

English Home Multi Blender Seti - 1.599 TL