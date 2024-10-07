A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu: 10 Ekim A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 aktüel yeni ürünler kataloğu ile 10 Ekim'de indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 10 Ekim'de raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 10 Ekim 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 aktüel 10 Ekim kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 10 Ekim ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 10 Ekim kataloğu ile fiyat listesi.
10 EKİM A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
A101'de 10 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı - 4.990 TL
- 4+1 Galvaniz Merdiven - 799 TL
- Triathlon Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı - 89 TL
- Dekoratif Duvar Saati - 179 TL
- JVC 50" 4K Ultra HD Android TV - 13.999 TL
- Toshiba 65" 4K Ultra HD Android TV - 21.999 TL
- Piranha Kablosuz Klavye+Mouse Seti - 399 TL
- Billicra Mood Akıllı Ampul - 299 TL
- SanDisk 64 GB Micro SD Kart - 279 TL
A101 AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- SEG Inox Bulaşık Makinesi - 10.499 TL
- SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu - 8.999 TL
- Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi - 3.799 TL
- Onvo Dikey Şarjlı Süpürge - 3.999 TL
- Pierre Cardin Epilasyon Seti - 499 TL
- Flavel Dijital Baskül - 279 TL
- English Home Multi Blender Seti - 1.599 TL
- Volta 125 CC Benzinli Motosiklet - 39.990 TL