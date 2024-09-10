A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu: 12 Eylül A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 aktüel 12 Eylül kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 12 Eylül ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 12 Eylül kataloğu ile fiyat listesi.

12 Eylül A101 Aktüel indirimli ürünler

A101'de 12 Eylül'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

A101 Aktüel'de öne çıkan ürünler şu şekilde:

Lenovo Notebook 6.999 TL

Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 20.990 TL

Samsung 58' 4K Crystal UHD Tv 23.999 TL

Toshiba 50' Ultra HD Smart Tv 12.999 TL

Hi-Level 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL

Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL

Oyuncu Masası 1.799 TL

JWIN Sapphire Sdp-215 Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Piyano 15.700 TL

JWIN Sdp-88 88 Tuşlu Piyano 7.650 TL

Kabin Boy PP Valiz 569 TL

Orta Boy PP Valiz 679 TL

Büyük Boy PP Valiz 789 TL

PP Laptop Çantası 199 TL

PP Makyaj Çantası 179 TL

A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.999 TL

SEG Çamaşır Makinesi 10.999 TL

Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

Arzum Cookart Eco Midi Fırın 3.299 TL

Arzum Pacco El Blender Seti 1.599 TL

Hometech Çelik Kettle 399 TL

Sinbo Saç Kurutma Makinesi 429 TL

Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL

Kiwi Buharlı Ütü 549 TL

Kiwi Tost Makinesi 539 TL

Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 349 TL

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 499 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 399 TL

English Home Tava ve Sahan Seti 849 TL

English Home Tava Seti 899 TL

Tantitoni Pipetli Çelik Termos 1,2 Litre 449 TL

LAV 12 Parça Çay Seti 199 TL