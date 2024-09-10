A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu: 12 Eylül A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 aktüel yeni ürünler kataloğu ile 12 Eylül'de indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 12 Eylül'de raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 aktüel 12 Eylül kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 12 Eylül ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 12 Eylül kataloğu ile fiyat listesi.
12 Eylül A101 Aktüel indirimli ürünler
A101'de 12 Eylül'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
A101 Aktüel'de öne çıkan ürünler şu şekilde:
- Lenovo Notebook 6.999 TL
- Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 20.990 TL
- Samsung 58' 4K Crystal UHD Tv 23.999 TL
- Toshiba 50' Ultra HD Smart Tv 12.999 TL
- Hi-Level 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL
- Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL
- Oyuncu Masası 1.799 TL
- JWIN Sapphire Sdp-215 Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Piyano 15.700 TL
- JWIN Sdp-88 88 Tuşlu Piyano 7.650 TL
- Kabin Boy PP Valiz 569 TL
- Orta Boy PP Valiz 679 TL
- Büyük Boy PP Valiz 789 TL
- PP Laptop Çantası 199 TL
- PP Makyaj Çantası 179 TL
A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu
- SEG Inox No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
- SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.999 TL
- SEG Çamaşır Makinesi 10.999 TL
- Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
- Arzum Cookart Eco Midi Fırın 3.299 TL
- Arzum Pacco El Blender Seti 1.599 TL
- Hometech Çelik Kettle 399 TL
- Sinbo Saç Kurutma Makinesi 429 TL
- Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL
- Kiwi Buharlı Ütü 549 TL
- Kiwi Tost Makinesi 539 TL
- Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 349 TL
- Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 499 TL
- Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 399 TL
- English Home Tava ve Sahan Seti 849 TL
- English Home Tava Seti 899 TL
- Tantitoni Pipetli Çelik Termos 1,2 Litre 449 TL
- LAV 12 Parça Çay Seti 199 TL
- Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 2'li 219 TL
- Ütü Masası 499 TL
- Kanatlı Kurutmalık 249 TL
- Pedallı Çöp Kovası 149 TL
- Katlanır Çamaşır Selesi 149 TL
- Kirli Çamaşır Sepeti 229 TL
- Çamaşır Selesi 129 TL
- Çok Amaçlı Sepet 55 TL
- Mandal Sepeti 35 TL