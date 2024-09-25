A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu: 26 Eylül A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 aktüel 26 Eylül kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 26 Eylül ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 26 Eylül kataloğu ile fiyat listesi.

26 Eylül A101 Aktüel indirimli ürünler

A101'de 26 Eylül'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL

Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 43.990 TL

Volta VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Volta VB3 Elektrikli Bisiklet 16.990 TL

Güral Porselen Fincan Takımı 4 Parça 179 TL

Nehir Servis Gereçleri 139 TL

Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 35 TL

Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 29 TL

Nehir Çay Kaşığı 19 TL

Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri 199 TL

A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu

Hi-Level 65" 4K UHD Smart Tv 17.499 TL

Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 12.999 TL

Toshiba 43' 4K Ultra HD Android Tv 10.999 TL

Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL

Onvo 32' HD Ready Android Smart Led Tv 4.799 TL

Omix 4X Cep Telefonu 4.999 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 2.099 TL

Tek Kişilik Bamboo Yaylı Yatak 2.199 TL

Bambu Yastık 179 TL

Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 60 TL

Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 49 TL

PP Büyük Boy Valiz 789 TL

PP Orta Boy Valiz 679 TL

PP Kabin Boy Valiz 569 TL