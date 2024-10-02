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A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu: 3 Ekim A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 aktüel yeni ürünler kataloğu ile 3 Ekim'de indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 3 Ekim'de raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 3 Ekim 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...

BirBilgi
  • 02.10.2024 15:50
  • Giriş: 02.10.2024 15:50
  • Güncelleme: 02.10.2024 15:55
A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu: 3 Ekim A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 aktüel 3 Ekim kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 3 Ekim ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 3 Ekim kataloğu ile fiyat listesi.

3 EKİM A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

A101'de 3 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

  • APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 47.990 TL
  • Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.990 TL

  • SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 9.499 TL
  • Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL
  • Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 1.099 TL
  • Flavel Çay Makinesi 1.199 TL
  • English Home Doğrayıcı 699 TL
  • Samsung Cyclone Süpürge 3.499 TL
  • Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 299 TL
  • Organizer Sepet 29 TL
  • Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 299 TL

A101 AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL
  • Toshiba 65' 4K Ultra HD Smart Led Tv 20.999 TL
  • Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL
  • Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL
  • Vestel Tab Z1A Tablet 2.999 TL
  • Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL
  • Lenovo Tws Bluetooth Kulaklık 599 TL
  • Lenovo Bluetooth Speaker 399 TL
  • ABS Büyük Boy Valiz 749 TL
  • Moda Life Vita Üçlü Koltuk 7.499 TL

  • Cem Nero Tava 219 TL
  • Cem Nero Derin Tencere 399 TL
  • Hascevher Tava Sahan Seti 499 TL
  • Bambu Kesme Tahtası 3'lü 199 TL
  • Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 2'li 95 TL
  • Baharatlık ve Limonluk 19 TL
  • Paşabahçe Elmas Kulplu Bardak 25 TL
  • Borosilikat Cappucino Bardağı 55 TL
  • Cam Çerezlik / Sosluk 12 TL
  • Desenli Seramik Pasta Tabağı 35 TL

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