A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu: 3 Ekim A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 aktüel 3 Ekim kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 3 Ekim ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 3 Ekim kataloğu ile fiyat listesi.

3 EKİM A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

A101'de 3 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 47.990 TL

Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.990 TL

SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 9.499 TL

Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL

Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 1.099 TL

Flavel Çay Makinesi 1.199 TL

English Home Doğrayıcı 699 TL

Samsung Cyclone Süpürge 3.499 TL

Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 299 TL

Organizer Sepet 29 TL

Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 299 TL

A101 AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL

Toshiba 65' 4K Ultra HD Smart Led Tv 20.999 TL

Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL

Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL

Vestel Tab Z1A Tablet 2.999 TL

Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL

Lenovo Tws Bluetooth Kulaklık 599 TL

Lenovo Bluetooth Speaker 399 TL

ABS Büyük Boy Valiz 749 TL

Moda Life Vita Üçlü Koltuk 7.499 TL