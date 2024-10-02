A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu: 3 Ekim A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 aktüel yeni ürünler kataloğu ile 3 Ekim'de indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 3 Ekim'de raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 3 Ekim 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 aktüel 3 Ekim kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 3 Ekim ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 3 Ekim kataloğu ile fiyat listesi.
3 EKİM A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
A101'de 3 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 47.990 TL
- Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.990 TL
- SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 9.499 TL
- Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL
- Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 1.099 TL
- Flavel Çay Makinesi 1.199 TL
- English Home Doğrayıcı 699 TL
- Samsung Cyclone Süpürge 3.499 TL
- Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 299 TL
- Organizer Sepet 29 TL
- Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 299 TL
A101 AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL
- Toshiba 65' 4K Ultra HD Smart Led Tv 20.999 TL
- Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL
- Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL
- Vestel Tab Z1A Tablet 2.999 TL
- Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL
- Lenovo Tws Bluetooth Kulaklık 599 TL
- Lenovo Bluetooth Speaker 399 TL
- ABS Büyük Boy Valiz 749 TL
- Moda Life Vita Üçlü Koltuk 7.499 TL
- Cem Nero Tava 219 TL
- Cem Nero Derin Tencere 399 TL
- Hascevher Tava Sahan Seti 499 TL
- Bambu Kesme Tahtası 3'lü 199 TL
- Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 2'li 95 TL
- Baharatlık ve Limonluk 19 TL
- Paşabahçe Elmas Kulplu Bardak 25 TL
- Borosilikat Cappucino Bardağı 55 TL
- Cam Çerezlik / Sosluk 12 TL
- Desenli Seramik Pasta Tabağı 35 TL