A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu: 30 Mayıs A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 aktüel yeni ürünler kataloğu ile 30 Mayıs'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 30 Mayıs'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 30 Mayıs 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 aktüel 30 Mayıs kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 30 Mayıs ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 30 Mayıs 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 30 Mayıs kataloğu ile fiyat listesi.
30 Mayıs A101 Aktüel indirimli ürünler
A101'de 30 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- YIDE Elektrikli Moped 31.990 TL
- JVC 70'' 4K Ultra HD Smart TV 24.999 TL
- Toshiba 55'' Ultra HD Android TV 13.999 TL
- Onvo 50'' Ultra HD Android 13 Smart LED TV 10.999 TL
- JVC 32'' HD Smart LED TV 5.399 TL
- Piranha 9635 Full HD PC Kamera 149 TL
- Piranha Bluetooth Mouse 159 TL
- Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.999 TL
- Homed Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.399 TL
- Akel Midi Fırın 1.599 TL
- Homend Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL
- Arzum Starblend Blender Seti 1.799 TL
- Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL
- Sinbo Buharlı Kırışık Giderci 599 TL
- Sinbo Yağ Ölçer Akıllı Bluetooth Baskül 219 TL
- Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL
- Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
- Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL
- Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 2.799 TL
- Borcam Mutfak Yardımcıları Seti 4 Parça 259 TL
- Dönen Bambu Sunum Tablası 149 TL
- Yuvarlak Tepsi 49,90 TL
- Renkli Desenli Cam Tabak 17,50 TL
- Borosilikat Desenli Limonata Bardağı 39,50 TL
- Cam Sunum Kasesi 19,50 TL
- Beslenme Kutusu 24.90 TL
- Kulplu Kesim Panosu 55 TL
- Metaltex Karma Kek Kalıbı 149 TL
- Kapaklı Hazneli Rende 59,90 TL
- Kulplu Süzgeç Badya 2'li 42,50 TL
- Tek Fiyat Katlanır Ürünler 29,90 TL
- Silikon Bulaşıklık ve Hamur Matı 79,90 TL
- Pafu Zola Yataklı Üçlü Koltuk 4.799 TL
- Ruum Store Vega Meşe Komidin 599 TL
- Çift Kişilik Baza Başlık Set 7.199 TL
- Tek Kişilik Baza Başlık Set 3.799 TL
- Aura Pocket Yaylı Yatak 160c200 cm 5.699 TL
- Balance Bonel Yaylı Yatak 160x200 cm 3.699 TL
- Dynamic Bonel Yaylı Yatak 90x190 cm 1.999 TL
- Relax Süngerli Yatak 90x190 cm 1.599 TL
- Erinöz Alüminyum Oturma Grubu 6.999 TL
- Kamp Yatağı 949 TL
- Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 399 TL
- Desenli Kamp Sandalyesi 269 TL
- Çizgili Plaj Sandalyesi 249 TL
- Kiwi Elektrikli Çim Biçme Makinesi 1.999 TL
A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu
- Piranha Dekupaj Testere 499 TL
- Piranha Mini Kompresör 499 TL
- Piranha Lazermetre 499 TL
- Aprilla Katlanabilen Şarjlı Vidalama 249 TL
- Piranha Pil Ölçüm Cihazı 79,90 TL