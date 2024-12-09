A101 yeni ürünler kataloğu: 12 Aralık A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 12 Aralık'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, yıl başı süsleri gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 12 Aralık'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 12 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 12 Aralık ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 12 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 12 Aralık'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Toshiba 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 22.999 TL
- Philips 40 İnç Full HD LED TV 10.999 TL
- Philips 32 İnç HD LED Smart TV 8.999 TL
- Hı-Level 32 İnç Webos HD Ready TV 4.999 TL
- HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 79 TL
- Raflı Çalışma Masası 1.499 TL
- Karizma File Çalışma Koltuğu 1.799 TL
- SEG Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL
- SEG Inox No-Frost Buzdolabı 20.999 TL
- SEG Inox Bulaşık Makinesi 10.499 TL
- English Home Mini Blender Set 1.299 TL
- Flavel Çay Makinesi 1.199 TL
- Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.599 TL
- Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 749 TL
- 6 Başlıklı Epilasyon Aleti 549 TL
- Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL
- Dijital Baskül 279 TL
- Hyundaı Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.799 TL
- Singer Overlok Makinesi 7.999 TL
- Volta EV1 Elektrikli Araç 189.990 TL
12 ARALIK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
12 Aralık'tan itibaren A101 marketlerde geçerli aktüel indirimli ürünler kataloğu:
- Kışlık Bakım Ürünleri 29 TL
- Torpido Bakım Seti 39 TL
- Fren Balata ve Parça Temizleme Spreyi 69 TL
- Lastik Tamir Kiti 65 TL
- Motor Temizleme Spreyi 59 TL
- Oto Car Play Multimedya 1.499 TL
- Akü Takviye Kablosu 199 TL
- -21 derece Antifrizli Cam Suyu 95 TL
- Motosiklet Brandası 299 TL
- Benzinli ve LPG'li Jenaratör 7.999 TL
- Slikon Tabancası 75 TL