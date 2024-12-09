A101 yeni ürünler kataloğu: 12 Aralık A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 12 Aralık ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 12 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 12 Aralık'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

Toshiba 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 22.999 TL

Philips 40 İnç Full HD LED TV 10.999 TL

Philips 32 İnç HD LED Smart TV 8.999 TL

Hı-Level 32 İnç Webos HD Ready TV 4.999 TL

HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 79 TL

Raflı Çalışma Masası 1.499 TL

Karizma File Çalışma Koltuğu 1.799 TL

SEG Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 20.999 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi 10.499 TL

English Home Mini Blender Set 1.299 TL

Flavel Çay Makinesi 1.199 TL

Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.599 TL

Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 749 TL

6 Başlıklı Epilasyon Aleti 549 TL

Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL

Dijital Baskül 279 TL

Hyundaı Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.799 TL

Singer Overlok Makinesi 7.999 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 189.990 TL

12 ARALIK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

12 Aralık'tan itibaren A101 marketlerde geçerli aktüel indirimli ürünler kataloğu: