A101 yeni ürünler kataloğu: 13 Şubat A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 13 Şubat ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 13 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 13 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 13 Şubat'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

49.4 cc Benzinli Moped 33.990 TL

65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL

Bluetooth Kulaklık 329 TL

Akıllı Bileklik 299 TL

Powerbank 499 TL

Kiwi Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 8.999 TL

Tost Makinesi 1.699 TL

Dik Süpürge 1.499 TL

Çamaşır Makinesi 12.999 TL

Silindirik Termosifon 6.499 TL

No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

Desenli Tabak Çeşitleri 49,50 TL

Pankek Gözleme Tavası 329 TL

Bambu Kalp Sunumluk Çeşitleri 129 TL

Patates ve Soğan Saklama Kabı 169 TL

Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 329 TL

Çaydanlık 739 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 179 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 179 TL

Canlı Çiçek Orkide 449 TL

Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül 99,50 TL

13 ŞUBAT A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

88 Tuşlu Tuş Hassasiyetli Piyano 8.999 TL

37 Tuşlu Elektronik Org 499 TL

Kesilebilen Meyve/Sebze 16 Parça 229 TL

Oyuncak Mutfak Seti 249 TL

Oyuncak Hamur Kesme Makinesi 159 TL

Dondurulmuş Belçika Çikolatalı Waffle 190 TL

Dondurulmuş Dubai Çikolatası 600 g 199 TL

Basmati Pirinç 1 kg 85 TL

Keçiboynuzu Özü 120 TL

Süt Reçeli 270 g 45 TL