A101 yeni ürünler kataloğu: 13 Şubat A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 13 Şubat'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıkıyor. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, motosiklet gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler bir hafta süreyle 13 Şubat'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 13 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 13 Şubat ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 13 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 13 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 13 Şubat'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- 49.4 cc Benzinli Moped 33.990 TL
- 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL
- Bluetooth Kulaklık 329 TL
- Akıllı Bileklik 299 TL
- Powerbank 499 TL
- Kiwi Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 8.999 TL
- Tost Makinesi 1.699 TL
- Dik Süpürge 1.499 TL
- Çamaşır Makinesi 12.999 TL
- Silindirik Termosifon 6.499 TL
- No-Frost Buzdolabı 21.999 TL
- Desenli Tabak Çeşitleri 49,50 TL
- Pankek Gözleme Tavası 329 TL
- Bambu Kalp Sunumluk Çeşitleri 129 TL
- Patates ve Soğan Saklama Kabı 169 TL
- Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 329 TL
- Çaydanlık 739 TL
- Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
- Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 179 TL
- Katlanır Çamaşır Selesi 179 TL
- Canlı Çiçek Orkide 449 TL
- Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül 99,50 TL
13 ŞUBAT A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- 88 Tuşlu Tuş Hassasiyetli Piyano 8.999 TL
- 37 Tuşlu Elektronik Org 499 TL
- Kesilebilen Meyve/Sebze 16 Parça 229 TL
- Oyuncak Mutfak Seti 249 TL
- Oyuncak Hamur Kesme Makinesi 159 TL
- Dondurulmuş Belçika Çikolatalı Waffle 190 TL
- Dondurulmuş Dubai Çikolatası 600 g 199 TL
- Basmati Pirinç 1 kg 85 TL
- Keçiboynuzu Özü 120 TL
- Süt Reçeli 270 g 45 TL
- Göz/Dudak Kalemi 49 TL
- 120'li Islak Havlu 39 TL
- Aydınlatıcı Kalem 69,50 TL
- 5L Yumuşatıcı 109 TL