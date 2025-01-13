A101 yeni ürünler kataloğu: 16-23 Ocak A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 16 Ocak'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıkıyor. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, yıl başı süsleri gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 16-23 Ocak'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 16-23 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 16 Ocak ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 16-23 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 16-23 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 16 Ocak'tan 23 Ocak'a itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Philips 65 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 29.999 TL
- Hı-Level 40 FHD Smart TV 6.999 TL
- Pamuklu Desenli Halı 140x200 cm 699 TL
- Kadın Pijama Takımı 379 TL
- Erkek Yün Görünümlü Fermuarlı Sweatshirt 459 TL
- SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL
- No-Frost Buzdolabı 15.999 TL
- Silindirik Termosifon 65 L 5.499 TL
- Kurutma Makinesi 13.999 TL
- Arzum Eco Panini Izgara ve Tost Makinesi 1.999 TL
- Buz Başlıklı Tüy Alma Cihazı 2.199 TL
- Ayak Masaj Aleti 799 TL
- ReVolt RS6 125 cc Benzinli Motosiklet 46.990 TL
- jWIN Tuşlu Org 799 TL
- jWIN 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 9.999 TL
- Tabureli Dijital Bateri Seti 5.999 TL
- Çantalı Keman 1.999 TL
- Kilitli Saklama Kabı 4'lü 99 TL
- Pipetli Bardak 89 TL
- Desenli Bardak 30 TL
- Madlen Ayaklı Servis Tabağı 229 TL
- Manuel Doğrayıcı 129 TL
- Kulplu Kesim Panosu 69 TL
- Lav Round Saklama Kabı 79 TL
- Borcam Çeyiz Seti 5 Parça 449 TL
16 OCAK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- 5 Çekmeceli Bebek Beşiği 3.990 TL
- Bamboo Bebek Yatağı 899 TL
- Katlanır Küvet 429 TL
- Katlanır Su Kovası 159 TL
- Katlanır Sele 189 TL
- Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 169 TL
- Göğüs Pompası 799 TL
- Otat Vadim Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 KG 329 TL
- Yörükoğlu Az Yağlı 9KG Yoğurt 259 TL
- Kuzucu Lor Peyniri 1KG 59 TL
- Ovadan Osmancık Pirinç 5 KG 229 TL
- Dondurulmuş Dubai Chesscake 225 TL
- Dondurulmuş Çıtır Piliç Fileto 500 g 89 TL
- L'Oreal Paris Tonik 200 ml 119 TL
- L'Oreal Paris Yüz Temizleme Sütü 200 ml 119 TL
- Likit Ruj Çeşitler 69 TL
- Listerine Cool Mint Ağız Bakım Suyu 250 ml 69 TL
- Solo Islak Havlu 3x52 Adet 59 TL
- Yumoş Pouch Konsantre Yumuşatıcı 1200 ml 89 TL