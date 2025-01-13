A101 yeni ürünler kataloğu: 16-23 Ocak A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 16 Ocak ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 16-23 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 16-23 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 16 Ocak'tan 23 Ocak'a itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

Philips 65 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 29.999 TL

Hı-Level 40 FHD Smart TV 6.999 TL

Pamuklu Desenli Halı 140x200 cm 699 TL

Kadın Pijama Takımı 379 TL

Erkek Yün Görünümlü Fermuarlı Sweatshirt 459 TL

SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL

No-Frost Buzdolabı 15.999 TL

Silindirik Termosifon 65 L 5.499 TL

Kurutma Makinesi 13.999 TL

Arzum Eco Panini Izgara ve Tost Makinesi 1.999 TL

Buz Başlıklı Tüy Alma Cihazı 2.199 TL

Ayak Masaj Aleti 799 TL

ReVolt RS6 125 cc Benzinli Motosiklet 46.990 TL

jWIN Tuşlu Org 799 TL

jWIN 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 9.999 TL

Tabureli Dijital Bateri Seti 5.999 TL

Çantalı Keman 1.999 TL

Kilitli Saklama Kabı 4'lü 99 TL

Pipetli Bardak 89 TL

Desenli Bardak 30 TL

Madlen Ayaklı Servis Tabağı 229 TL

Manuel Doğrayıcı 129 TL

Kulplu Kesim Panosu 69 TL

Lav Round Saklama Kabı 79 TL

Borcam Çeyiz Seti 5 Parça 449 TL

16 OCAK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

5 Çekmeceli Bebek Beşiği 3.990 TL

Bamboo Bebek Yatağı 899 TL

Katlanır Küvet 429 TL

Katlanır Su Kovası 159 TL

Katlanır Sele 189 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 169 TL

Göğüs Pompası 799 TL

Otat Vadim Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 KG 329 TL

Yörükoğlu Az Yağlı 9KG Yoğurt 259 TL

Kuzucu Lor Peyniri 1KG 59 TL

Ovadan Osmancık Pirinç 5 KG 229 TL

Dondurulmuş Dubai Chesscake 225 TL

Dondurulmuş Çıtır Piliç Fileto 500 g 89 TL