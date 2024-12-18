A101 yeni ürünler kataloğu: 19 Aralık A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 19 Aralık'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, yıl başı süsleri gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 19 Aralık'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 19 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı.19 Aralık ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 19 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 19 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 19 Aralık'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- 125 cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL
- 49.4 cc Benzinli Moped 36.990 TL
- Kurutma Makinesi 12.999 TL
- Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 5.299 TL
- Gaming Masaüstü Bilgisayar 26.999 TL
- 65 İnç 4K Ultra HD Smart Led TV 28.999 TL
- Cep Telefonu 6.799 TL
- Aroma Difüzörü 299 TL
- Buharlı Kırışık Giderici 649 TL
- Elektrikli Isıtıcı Fan 479 TL
- Katı Meyve Sıkacağı 1.199 TL
- Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL
19 ARALIK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
19 Aralık'tan itibaren A101 marketlerde geçerli aktüel indirimli ürünler kataloğu:
- Filtreli Sürahi 399 TL
- Ayaklı Servis Tabağı 249 TL
- 2 Katlı Sunumluk 179 TL
- 5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı 139 TL
- Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 55 TL
- 7 Parça Saklama Kabı Seti 119 TL
- Buzdolabı Düzenleyicisi 29 TL
- Aynalı Takı Organizeri
- Bebek Beşiği 1.999 TL
- Bebek Yatağı 699 TL
- Takı Organizer Çeşitleri 399 TL
- İkili Oyuncak Davul Set 299 TL
- Oyuncak Hamur Kesme Makinesi 139 TL
- 250 g Kokteyl Kuruyemiş 129 TL
- 250 g Karışık Kuruyemiş 149 TL
- Zencefilli Tarçınlı Kurabiye Çeşitleri 64 TL
- 250 g Kavrulmuş Badem İçi 119 TL
- Dondurulmuş Hindi But 329 TL
- Dondurulmuş Orman Meyveleri 300 g 119 TL
- 5 kg Yarım Yağlı Yoğurt 149 TL
- 1 kg Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 299 TL
- 1 kg Az Yağlı Taze Peynir 115 TL