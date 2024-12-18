A101 yeni ürünler kataloğu: 19 Aralık A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı.19 Aralık ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 19 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 19 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 19 Aralık'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

125 cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL

49.4 cc Benzinli Moped 36.990 TL

Kurutma Makinesi 12.999 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 5.299 TL

Gaming Masaüstü Bilgisayar 26.999 TL

65 İnç 4K Ultra HD Smart Led TV 28.999 TL

Cep Telefonu 6.799 TL

Aroma Difüzörü 299 TL

Buharlı Kırışık Giderici 649 TL

Elektrikli Isıtıcı Fan 479 TL

Katı Meyve Sıkacağı 1.199 TL

Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

19 ARALIK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

19 Aralık'tan itibaren A101 marketlerde geçerli aktüel indirimli ürünler kataloğu:

Filtreli Sürahi 399 TL

Ayaklı Servis Tabağı 249 TL

2 Katlı Sunumluk 179 TL

5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı 139 TL

Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 55 TL

7 Parça Saklama Kabı Seti 119 TL

Buzdolabı Düzenleyicisi 29 TL

Aynalı Takı Organizeri

Bebek Beşiği 1.999 TL

Bebek Yatağı 699 TL

Takı Organizer Çeşitleri 399 TL

İkili Oyuncak Davul Set 299 TL

Oyuncak Hamur Kesme Makinesi 139 TL

250 g Kokteyl Kuruyemiş 129 TL

250 g Karışık Kuruyemiş 149 TL

Zencefilli Tarçınlı Kurabiye Çeşitleri 64 TL

250 g Kavrulmuş Badem İçi 119 TL