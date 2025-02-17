A101 yeni ürünler kataloğu: 20 Şubat A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 20 Şubat ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 20 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 20 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.

20 ŞUBAT A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

A101'de 20 Şubat'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

Philips 65 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 30.999 TL

Hı-Level 40 İnç Smart TV 7.299 TL

Go-Smart Dekoratif Kablosuz Hoparlör 399 TL

Hı-Level 32 İnç Ready Smart TV 5.499 TL

Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma 299 TL

Hometech Tablet 2.399 TL

Oto Teleskopik Toz Alma Fırçası 55 TL

Sümer Emici Akıllı Sünger 29 TL

Motosiklet Suluk Tutucu 179 TL

SEG 12 KG Çamaşır Makinesi 16.999 TL

SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 13.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 10.499 TL

No-Frost Buzdolabı 17.999 TL

Egzersiz Bisikleti 2.699 TL

Fakir Range Elektrikli Süpürge 2.999 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Kiwi Buharlı Temizleyici 899 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

Porselen Kayık Tabak 39,50 TL

Porselen Fırın Kabı 89 TL

Madlen Ayaklı Servis Tabağı Kare 235 TL

Silikon Nihale 22,50 TL

Stantlı Baharatlık 379 TL

Motivasyon Matarası 2'li 185 TL

2 Katlı Yemek Taşıma Kabı 449 TL

360 derece döner kahvaltılık 199 TL

Saklama Kabı Seti 4'lü 129 TL

Masa Takımı 5.999 TL

Erkek Çocuk Ekose Gömlek 249 TL

Erkek Yarım Fermuarlı Sweatshirt 349 TL

Kılıflı Sıcak Su Torbası 55 TL

Masa ve Duvar Saati 169 TL

Laptop Sırt Çantası 749 TL

Oyuncak Temizlik Arabası 279 TL

Oyuncak Pilli Süpürge 329 TL

Tat Dermason Fasulye 69,50 TL

Nohut 69,50 TL

Köy Tipi Yeşil Mercimek 69,50 TL

Kırmızı Mercimek 49,50 TL

Çıtır Pane Harcı 32,90 TL

Makarna Sosu 34,90 TL

Ülker Bizim Kase Margarin 600 g 69,50 TL

Halk Paket Margarin 6x250 g 109 TL

Abdullah Saffet Oğulları Güllaç 300 g 129 TL

Bizim Güllaç 300 g 59,50 L

Hastel Hazır Kadayıf 59,50 TL

Şanal Tepsi Kadayıf 400 g 49,50 TL

Kalburabastı 200 g 27,50 TL

Şekerpare 250 g 27,50 TL

Kemalpaşa 140 g 39,50 TL

Gül Şerbeti 1 L 22,50 TL

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Torku Banada Fındık Efsanesi Kakaolu Fındık Kreması 370 g 159 TL

Torku Fındık Ezmesi 370 g 159 TL

Torku Frema Fındıklı Krema 1,5 KG 199 TL

Beyaz Sirke 5L 79 TL

Helva 1 KG 195 TL

Dana Kavurma 100 g 89 TL

Torku Süt 1 L % 3,3 Yağlı 49,50 TL

Bingo Premium Toz Deterjan 7 KG 269 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5L 159 TL

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleyici 400 ml 139 TL

Sleepy Kireç Sökücü/Yağ Çözücü Havlu 30'lu 85 TL

La Belle Ultra Hijyenik Ped 40'lı 72,50 TL

Axe Deodorant 200 ml 169 TL

Komili Sıvı Sabun 4L 85 TL

Emsal Parçacıklı Yer Fıstığı Kreması 330 g 79 TL

Lokman Çilek Reçeli 380 g 39 TL

Superfresh Dondurulmuş Orman Meyveleri 300 g 140 TL

Superfresh Dondurulmuş Mantı 1KG 119 TL

Kristal Şekersiz Kola 2,5 L 38,50 TL

Erpiliç Dondurulmuş Piliç Sarma 82 TL