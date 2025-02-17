A101 yeni ürünler kataloğu: 20 Şubat A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 20 Şubat'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıkıyor. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, motosiklet gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler bir hafta süreyle 20 Şubat'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 20 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 20 Şubat ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 20 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 20 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.
20 ŞUBAT A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
A101'de 20 Şubat'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Philips 65 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 30.999 TL
- Hı-Level 40 İnç Smart TV 7.299 TL
- Go-Smart Dekoratif Kablosuz Hoparlör 399 TL
- Hı-Level 32 İnç Ready Smart TV 5.499 TL
- Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma 299 TL
- Hometech Tablet 2.399 TL
- Oto Teleskopik Toz Alma Fırçası 55 TL
- Sümer Emici Akıllı Sünger 29 TL
- Motosiklet Suluk Tutucu 179 TL
- SEG 12 KG Çamaşır Makinesi 16.999 TL
- SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 13.999 TL
- 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL
- 7 KG Çamaşır Makinesi 10.499 TL
- No-Frost Buzdolabı 17.999 TL
- Egzersiz Bisikleti 2.699 TL
- Fakir Range Elektrikli Süpürge 2.999 TL
- Aprilla Saç Kurutma Makinesi 699 TL
- Kiwi Buharlı Temizleyici 899 TL
- Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL
- Porselen Kayık Tabak 39,50 TL
- Porselen Fırın Kabı 89 TL
- Madlen Ayaklı Servis Tabağı Kare 235 TL
- Silikon Nihale 22,50 TL
- Stantlı Baharatlık 379 TL
- Motivasyon Matarası 2'li 185 TL
- 2 Katlı Yemek Taşıma Kabı 449 TL
- 360 derece döner kahvaltılık 199 TL
- Saklama Kabı Seti 4'lü 129 TL
- Masa Takımı 5.999 TL
- Erkek Çocuk Ekose Gömlek 249 TL
- Erkek Yarım Fermuarlı Sweatshirt 349 TL
- Kılıflı Sıcak Su Torbası 55 TL
- Masa ve Duvar Saati 169 TL
- Laptop Sırt Çantası 749 TL
- Oyuncak Temizlik Arabası 279 TL
- Oyuncak Pilli Süpürge 329 TL
- Tat Dermason Fasulye 69,50 TL
- Nohut 69,50 TL
- Köy Tipi Yeşil Mercimek 69,50 TL
- Kırmızı Mercimek 49,50 TL
- Çıtır Pane Harcı 32,90 TL
- Makarna Sosu 34,90 TL
- Ülker Bizim Kase Margarin 600 g 69,50 TL
- Halk Paket Margarin 6x250 g 109 TL
- Abdullah Saffet Oğulları Güllaç 300 g 129 TL
- Bizim Güllaç 300 g 59,50 L
- Hastel Hazır Kadayıf 59,50 TL
- Şanal Tepsi Kadayıf 400 g 49,50 TL
- Kalburabastı 200 g 27,50 TL
- Şekerpare 250 g 27,50 TL
- Kemalpaşa 140 g 39,50 TL
- Gül Şerbeti 1 L 22,50 TL
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Torku Banada Fındık Efsanesi Kakaolu Fındık Kreması 370 g 159 TL
- Torku Fındık Ezmesi 370 g 159 TL
- Torku Frema Fındıklı Krema 1,5 KG 199 TL
- Beyaz Sirke 5L 79 TL
- Helva 1 KG 195 TL
- Dana Kavurma 100 g 89 TL
- Torku Süt 1 L % 3,3 Yağlı 49,50 TL
- Bingo Premium Toz Deterjan 7 KG 269 TL
- Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5L 159 TL
- Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleyici 400 ml 139 TL
- Sleepy Kireç Sökücü/Yağ Çözücü Havlu 30'lu 85 TL
- La Belle Ultra Hijyenik Ped 40'lı 72,50 TL
- Axe Deodorant 200 ml 169 TL
- Komili Sıvı Sabun 4L 85 TL
- Emsal Parçacıklı Yer Fıstığı Kreması 330 g 79 TL
- Lokman Çilek Reçeli 380 g 39 TL
- Superfresh Dondurulmuş Orman Meyveleri 300 g 140 TL
- Superfresh Dondurulmuş Mantı 1KG 119 TL
- Kristal Şekersiz Kola 2,5 L 38,50 TL
- Erpiliç Dondurulmuş Piliç Sarma 82 TL
- Medine Hurması 250 g 99 TL
- Sukkari Hurması 500 g 94 TL
- Kudüs Hurması 300 g 99 TL
- Hudri Hurma 250 g 69 TL
- Tunus Hurması 300 g 39 TL