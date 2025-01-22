A101 yeni ürünler kataloğu: 23-30 Ocak A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 23 Ocak'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıkıyor. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, yıl başı süsleri gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 23-30 Ocak'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 23-30 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 23 Ocak ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 23-30 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 23-30 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 23 Ocak'tan 30 Ocak'a itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Deepway Lastik Tamir Kiti 450 ml 69 TL
- Seldur 2 Metre 3'lü Priz 239 TL
- Webasto Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5kW 5.499 TL
- ABS Valiz Orta Boy 739 TL
- ABS Valiz Kabin Boy 639 TL
- Sıcak Su Torbası 59,50 TL
- 3 Fonksiyonlu Krom Batarya Ucu 49,50 TL
- JVC 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 22.999 TL
- Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 23.999 TL
- Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 14.599 TL
- Gaming Klavye 349 TL
- Oppo A38 6/128 GB Cep Telefonu 7.499 TL
- Erkek Eşofman Altı 349 TL
- Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 299 TL
- Erkek Bisiklet Yaka Sweatshirt 379 TL
23-30 OCAK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL
- SEG 12 KG Çamaşır Makinesi 15.799 TL
- Regal Beyaz 3'lü Ankastre Set 14.599 TL
- Kiwi Overlok Makinesi 5.999 TL
- English Home Airfryer 2.499 TL
- Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL
- Sarex Çay Makinesi 1.199 TL
- Çelik Kettle 459 TL
- Dijital Baskül 279 TL
- Seramik Basık Tencere 649 TL
- Seramik Tava 399 TL
- Seramik Derin Tencere 649 TL
- Borosilikat Çay Bardağı 6'lı 159 TL
- Borosilikat Kupa 69,50 TL
- Tava Seti 3'lü 499 TL
- Dikdörtgen Metal Yemek Kabı 2'li 699 TL
- Güral Porselen Pasta Tabağı 59 TL
- Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri 169 TL
- Kutu Oyunu Bionic Adam 99 TL
- Oyuncak Tabanca 159 TL
- Oyuncak Metal Çek Bırak Arabalar 85 TL
- Oyuncak Tombul Traktör 119 TL
- Oyuncak Bloklar 38 Parça 159 TL
- Oyuncak Beşik 129 TL
- Oyuncak Alissa Mutfak Seti 229 TL
- Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 52,50 TL
- Taciroğlu Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 500 g 159 TL
- Sütaş Latte Kahveli Sütlü İçecek 62,50 RL
- Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 225 TL
- Tarihi Odunpazarı Beyaz Sirke 5L 59 TL
- SuperFresh Dondurulmuş Milföy Hamuru 1KG 89 TL
- FreshLife Emici Külot 14'lü 189 TL
- Lure Lip Balm Çeşitleri 10 g 69 TL
- Hametol Cilt Bakım Seti 225 TL
- Yetiş Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri 4KG 87,50 TL
- Max Rosa Sıvı Sabun Çeşitleri 4L 79 TL
- Samba Patates Cipsi Çeşitleri 135 g 39,50 TL
- Sarıyer Şekersiz Gazlı İçecek 1,5 L 27,50 TL