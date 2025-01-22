A101 yeni ürünler kataloğu: 23-30 Ocak A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 23 Ocak ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 23-30 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 23-30 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 23 Ocak'tan 30 Ocak'a itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

Deepway Lastik Tamir Kiti 450 ml 69 TL

Seldur 2 Metre 3'lü Priz 239 TL

Webasto Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5kW 5.499 TL

ABS Valiz Orta Boy 739 TL

ABS Valiz Kabin Boy 639 TL

Sıcak Su Torbası 59,50 TL

3 Fonksiyonlu Krom Batarya Ucu 49,50 TL

JVC 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 22.999 TL

Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 23.999 TL

Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 14.599 TL

Gaming Klavye 349 TL

Oppo A38 6/128 GB Cep Telefonu 7.499 TL

Erkek Eşofman Altı 349 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 299 TL

Erkek Bisiklet Yaka Sweatshirt 379 TL

23-30 OCAK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL

SEG 12 KG Çamaşır Makinesi 15.799 TL

Regal Beyaz 3'lü Ankastre Set 14.599 TL

Kiwi Overlok Makinesi 5.999 TL

English Home Airfryer 2.499 TL

Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL

Sarex Çay Makinesi 1.199 TL

Çelik Kettle 459 TL

Dijital Baskül 279 TL

Seramik Basık Tencere 649 TL

Seramik Tava 399 TL

Seramik Derin Tencere 649 TL

Borosilikat Çay Bardağı 6'lı 159 TL

Borosilikat Kupa 69,50 TL

Tava Seti 3'lü 499 TL

Dikdörtgen Metal Yemek Kabı 2'li 699 TL

Güral Porselen Pasta Tabağı 59 TL

Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri 169 TL

Kutu Oyunu Bionic Adam 99 TL

Oyuncak Tabanca 159 TL

Oyuncak Metal Çek Bırak Arabalar 85 TL

Oyuncak Tombul Traktör 119 TL

Oyuncak Bloklar 38 Parça 159 TL

Oyuncak Beşik 129 TL

Oyuncak Alissa Mutfak Seti 229 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 52,50 TL

Taciroğlu Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 500 g 159 TL

Sütaş Latte Kahveli Sütlü İçecek 62,50 RL

Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 225 TL

Tarihi Odunpazarı Beyaz Sirke 5L 59 TL

SuperFresh Dondurulmuş Milföy Hamuru 1KG 89 TL