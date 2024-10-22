A101 yeni ürünler kataloğu: 24 Ekim A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 24 Ekim'de indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 24 Ekim'de raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 24 Ekim 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 24 Ekim ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 24 Ekim kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 24 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Elektrikli motorlu bisiklet: 17.990 TL
- 65' 4K Ultra HD Android Tv: 21.999 TL
- 6 Programlı Bulaşık Makinesi: 9.499 TL
- Şarjlı Dikey Süpürge: 7.999 TL
- Saç Kesme Makinesi: 299 TL
- Otomatik saç şekillendirici: 799 TL