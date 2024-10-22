A101 yeni ürünler kataloğu: 24 Ekim A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 24 Ekim ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 24 Ekim kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 24 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

Elektrikli motorlu bisiklet: 17.990 TL

65' 4K Ultra HD Android Tv: 21.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi: 9.499 TL

Şarjlı Dikey Süpürge: 7.999 TL

Saç Kesme Makinesi: 299 TL

Otomatik saç şekillendirici: 799 TL

24 EKİM A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER