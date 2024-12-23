A101 yeni ürünler kataloğu: 26 Aralık A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 26 Aralık ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 26 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 26 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 26 Aralık'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

İkili Katlanır Yataklı Koltuk: 7.999 TL

55 İnç 4K UHD Smart Led TV: 22.999 TL

Kablosuz Klavye Mouse Seti: 499 TL

Kabin Boy/Orta Boy/Büyük Boy Valiz: 599 TL/699 TL/ 799 TL

Makyaj Çantası 279 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet 17.990 TL

Buhar Kazanlı Ütü 4.399 TL

Sinbo Halı/Koltuk Yıkama Makinesi 2.799 TL

Waffle Makinesi 499 TL

12 KG Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 6.999 TL

Saç Kurutma Makinesi 499 TL

Boyun Masaj Aleti 799 TL

26 ARALIK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Kadın Oduncu Gömlek 349 TL

Kız Çocuk Pijama Takımı 259 TL

Kozmetik Organizeri 579 TL

Kılıflı Sıcak Su Torbası 49 TL

Doğal Kapı Süsü 399 TL

Düzenleyici Kutu Çeşitleri 20 TL

4'Lü Keçe Çekmece Düzenleyici 199 TL

6 Parça Tencere Seti 899 TL

İkiz Balık Tavası 429 TL

Kapaklı Servis Tabağı 279 TL

El Rondosu 249 TL

3'Lü Saklama Seti 449 TL