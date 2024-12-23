A101 yeni ürünler kataloğu: 26 Aralık A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 26 Aralık'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, yıl başı süsleri gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 26 Aralık'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 26 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 26 Aralık ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 26 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 26 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 26 Aralık'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- İkili Katlanır Yataklı Koltuk: 7.999 TL
- 55 İnç 4K UHD Smart Led TV: 22.999 TL
- Kablosuz Klavye Mouse Seti: 499 TL
- Kabin Boy/Orta Boy/Büyük Boy Valiz: 599 TL/699 TL/ 799 TL
- Makyaj Çantası 279 TL
- Elektrikli Motorlu Bisiklet 17.990 TL
- Buhar Kazanlı Ütü 4.399 TL
- Sinbo Halı/Koltuk Yıkama Makinesi 2.799 TL
- Waffle Makinesi 499 TL
- 12 KG Çamaşır Makinesi 14.999 TL
- Şarjlı Dikey Süpürge 6.999 TL
- Saç Kurutma Makinesi 499 TL
- Boyun Masaj Aleti 799 TL
26 ARALIK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- Kadın Oduncu Gömlek 349 TL
- Kız Çocuk Pijama Takımı 259 TL
- Kozmetik Organizeri 579 TL
- Kılıflı Sıcak Su Torbası 49 TL
- Doğal Kapı Süsü 399 TL
- Düzenleyici Kutu Çeşitleri 20 TL
- 4'Lü Keçe Çekmece Düzenleyici 199 TL
- 6 Parça Tencere Seti 899 TL
- İkiz Balık Tavası 429 TL
- Kapaklı Servis Tabağı 279 TL
- El Rondosu 249 TL
- 3'Lü Saklama Seti 449 TL
- PS5 Slim Standard Edition 25.999 TL
- Düdüklü Tencere 10.499 TL
- Kadın Mont 6.999 TL