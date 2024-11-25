A101 yeni ürünler kataloğu: 28 Kasım A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 28 Kasım ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 28 Kasım 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 28 Kasım kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL

SEG Buzdolabı 9.299 TL

SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 11.999 TL

SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

8 Başlıklı Saç Şekillendirici 4.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.499 TL

Singer Dikiş Makinesi 6.999 TL

Standlı Blender 799 TL

JVC 4K Ultra HD 65 İnç Android TV 21.999 TL

Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 13.499 TL

Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL

Philips Şarj Kablosu 99 TL

Klavye-Mouse Seti 239 TL

Masa Takımı 5.299 TL

28 KASIM A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER