A101 yeni ürünler kataloğu: 28 Kasım A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 28 Kasım'da indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, yatak, sandalye gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 28 Kasım'da raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 28 Kasım 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 28 Kasım ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 28 Kasım 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 28 Kasım kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
- APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL
- SEG Buzdolabı 9.299 TL
- SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 11.999 TL
- SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL
- 6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
- 8 Başlıklı Saç Şekillendirici 4.999 TL
- Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.499 TL
- Singer Dikiş Makinesi 6.999 TL
- Standlı Blender 799 TL
- JVC 4K Ultra HD 65 İnç Android TV 21.999 TL
- Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 13.499 TL
- Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL
- Philips Şarj Kablosu 99 TL
- Klavye-Mouse Seti 239 TL
- Masa Takımı 5.299 TL
28 KASIM A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- Kamp Çaydanlığı 529 TL
- Kahve Demleme Filtresi 189 TL
- Siboplu Kartuş Ocak + 230 g Kartuş Seti 349 TL
- Çantalı Portatif Ocak 799 TL
- Çakmaklı Kartuş Pürmüz 349 TL
- Rüzgarlık 6 Kanat 329 TL
- Kamp Testeresi 199 TL