A101 yeni ürünler kataloğu: 30 Ocak A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 30 Ocak ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 30 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 30 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 30 Ocak'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 43.990 TL

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

Onvo 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 14.999 TL

JVC 55 İnç 4K Ultra HD Smart TV 17.999 TL

Mipo M59 Cep Telefonu 6.999 TL

Reeder S23 Pro Max 6/128 GB Cep Telefonu 4.799 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 299 TL

SEG LF 2631 Buzdolabı 10.499 TL

SEG CM710 7KG Çamaşır Makinesi 9.999 TL

Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

Akıllı Tartı 299 TL

Aprilla Boyun Masaj Aleti 999 TL

Saç Düzleştirici 699 TL

Singer Dikiş Makinesi 4.299 TL

Essenso Tava ve Sahan Set 529 TL

Hascevher 6 Parça Tencere Seti 849 TL

Cam Kapaklı Kare Borcam 219 TL

Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 249 TL

Dantel Çay Bardağı 6'lı 149 TL

Altın Kulplu Sunum Ürünleri 129 TL

Saklama Kabı Çeşitleri 79,50 TL

Kapaklı Hamur Leğeni 79,50 TL

Bölmeli Saklama Kabı 22,50 TL

Mikrodalga Saklama Kabı Seti 3'lü 79,50 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 2.150 TL

Yastık Alezi 59 TL

Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 199 TL

Bebek Peluş Mont 349 TL

Oscar Yaylı Yatak 2.150 TL

Erkek Ekose İçi Yün Görünümlü Gömlek 399 TL

Duvar Saati 169 TL

4 Katlı Takı Organizeri 79,50 TL

Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 259 TL

30 OCAK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Lisanslı Anaokulu Çantası 199 TL

roboom Cosmo/Atlas Sırt Çantası 299 TL

Dijital Göstergeli Termos 299 TL

Üçgen Jumbo Kuru Boya 12'li 129 TL

96 Yaprak Dikişli Sert Kapak Defter 59,50 TL

Oyuncak Çantalı Barbekü Pizza Seti 359 TL

Oyuncak Çiftlik Seti Mini Hamur Çantası 99 TL

Oyuncak Eğlenceli Ördekler 329 TL

Oyuncak Uzaktan Kumanda 459 TL

Polonez Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 150 g 159 TL

Dondurulmuş Piliç But Izgara 179 TL

Milkten Tereyağı 500 g 159 TL

Torku Yarım Yağlı Süzme Peynir 750 g 119 TL

Barilla Makarna Çeşitleri 33,50 TL

Dondurulmuş Piliç Döner 750 g 139 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 52,50 TL

Taciroğlu Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 500 g 159 TL

Sütaş Latte Kahveli Sütlü İçecek 62,50 RL

Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 225 TL

Tarihi Odunpazarı Beyaz Sirke 5L 59 TL

SuperFresh Dondurulmuş Milföy Hamuru 1KG 89 TL