A101 yeni ürünler kataloğu: 30 Ocak A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 30 Ocak'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıkıyor. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, motosiklet gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler bir hafta süreyle 30 Ocak'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 30 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 30 Ocak ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 30 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 30 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 30 Ocak'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 43.990 TL
- Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
- Onvo 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 14.999 TL
- JVC 55 İnç 4K Ultra HD Smart TV 17.999 TL
- Mipo M59 Cep Telefonu 6.999 TL
- Reeder S23 Pro Max 6/128 GB Cep Telefonu 4.799 TL
- Piranha Bluetooth Kulaklık 299 TL
- SEG LF 2631 Buzdolabı 10.499 TL
- SEG CM710 7KG Çamaşır Makinesi 9.999 TL
- Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL
- Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
- Akıllı Tartı 299 TL
- Aprilla Boyun Masaj Aleti 999 TL
- Saç Düzleştirici 699 TL
- Singer Dikiş Makinesi 4.299 TL
- Essenso Tava ve Sahan Set 529 TL
- Hascevher 6 Parça Tencere Seti 849 TL
- Cam Kapaklı Kare Borcam 219 TL
- Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 249 TL
- Dantel Çay Bardağı 6'lı 149 TL
- Altın Kulplu Sunum Ürünleri 129 TL
- Saklama Kabı Çeşitleri 79,50 TL
- Kapaklı Hamur Leğeni 79,50 TL
- Bölmeli Saklama Kabı 22,50 TL
- Mikrodalga Saklama Kabı Seti 3'lü 79,50 TL
- Metal Tek Kişilik Karyola 2.150 TL
- Yastık Alezi 59 TL
- Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 199 TL
- Bebek Peluş Mont 349 TL
- Oscar Yaylı Yatak 2.150 TL
- Erkek Ekose İçi Yün Görünümlü Gömlek 399 TL
- Duvar Saati 169 TL
- 4 Katlı Takı Organizeri 79,50 TL
- Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 259 TL
30 OCAK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- Lisanslı Anaokulu Çantası 199 TL
- roboom Cosmo/Atlas Sırt Çantası 299 TL
- Dijital Göstergeli Termos 299 TL
- Üçgen Jumbo Kuru Boya 12'li 129 TL
- 96 Yaprak Dikişli Sert Kapak Defter 59,50 TL
- Oyuncak Çantalı Barbekü Pizza Seti 359 TL
- Oyuncak Çiftlik Seti Mini Hamur Çantası 99 TL
- Oyuncak Eğlenceli Ördekler 329 TL
- Oyuncak Uzaktan Kumanda 459 TL
- Polonez Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 150 g 159 TL
- Dondurulmuş Piliç But Izgara 179 TL
- Milkten Tereyağı 500 g 159 TL
- Torku Yarım Yağlı Süzme Peynir 750 g 119 TL
- Barilla Makarna Çeşitleri 33,50 TL
- Dondurulmuş Piliç Döner 750 g 139 TL
- Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 52,50 TL
- Taciroğlu Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 500 g 159 TL
- Sütaş Latte Kahveli Sütlü İçecek 62,50 RL
- Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 225 TL
- Tarihi Odunpazarı Beyaz Sirke 5L 59 TL
- SuperFresh Dondurulmuş Milföy Hamuru 1KG 89 TL
- FreshLife Emici Külot 14'lü 189 TL
- Lure Lip Balm Çeşitleri 10 g 69 TL
- Hametol Cilt Bakım Seti 225 TL
- Yetiş Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri 4KG 87,50 TL
- Max Rosa Sıvı Sabun Çeşitleri 4L 79 TL
- Samba Patates Cipsi Çeşitleri 135 g 39,50 TL
- Sarıyer Şekersiz Gazlı İçecek 1,5 L 27,50 TL