A101 yeni ürünler kataloğu: 31 Ekim A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 31 Ekim ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 31 Ekim kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 31 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

Benzinli ATV 84.990 TL

Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 14.990 TL

5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL

Ayak Masaj Aleti 799 TL

Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Dikiş Makinesi 3.999 TL

Erkek Bakım Seti 539 TL

Şarjlı Su Pompası 129 TL

Bluetooth Hoparlör 349 TL

İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

31 EKİM A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER