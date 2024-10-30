A101 yeni ürünler kataloğu: 31 Ekim A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 31 Ekim'de indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 31 Ekim'de raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 31 Ekim 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 31 Ekim ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 31 Ekim kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 31 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Benzinli ATV 84.990 TL
- Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 14.990 TL
- 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL
- Ayak Masaj Aleti 799 TL
- Mikrodalga Fırın 2.999 TL
- Dikiş Makinesi 3.999 TL
- Erkek Bakım Seti 539 TL
- Şarjlı Su Pompası 129 TL
- Bluetooth Hoparlör 349 TL
- İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL
31 EKİM A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- Pipetli Çelik Termos 479 TL
- 4 Parça Fincan Takımı 129 TL
- Balık Tavası 429 TL
- 16 Parça Yemek Takımı 999 TL
- Çok Amaçlı Kase 119 TL