A101 yeni ürünler kataloğu: 5 Aralık A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 5 Aralık'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, yıl başı süsleri gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 5 Aralık'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 5 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 5 Aralık ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 5 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 5 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 5 Aralık'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- 150 cm Yılbaşı Ağacı: 699 TL
- 90 cm Yılbaşı Ağacı: 179 TL
- 24'lü Karışık Süs: 109 TL
- 6'lı Kar Tanesi: 55 TL
- Yılbaşı Şapkası: 89 TL
- Yılbaşı Taç ve Toka Seti: 39 TL
- Tombala: 25 TL
5 ARALIK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Seti: 499 TL
- Kadın Pijama Takımı: 379 TL
- Erkek Polar Takımı: 399 TL
- Bölmeli Organizer Kutu: 135 TL
- Makyaj Malzemesi/Takı Organizer Çeşitleri: 199 TL
- Oyuncak Denizaltı Evi: 119 TL
- Oyuncak Pilli Işıklı Sesli Robot: 269 TL
- Oyuncak Yazı Tahtası: 85 TL
- Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları: 219 TL