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A101 yeni ürünler kataloğu: 5 Aralık A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu ile 5 Aralık'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, yıl başı süsleri gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 5 Aralık'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 5 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...

BirBilgi
  • 04.12.2024 11:55
  • Giriş: 04.12.2024 11:55
  • Güncelleme: 04.12.2024 12:01
A101 yeni ürünler kataloğu: 5 Aralık A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 5 Aralık ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 5 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 5 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 5 Aralık'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

  • 150 cm Yılbaşı Ağacı: 699 TL
  • 90 cm Yılbaşı Ağacı: 179 TL
  • 24'lü Karışık Süs: 109 TL
  • 6'lı Kar Tanesi: 55 TL
  • Yılbaşı Şapkası: 89 TL
  • Yılbaşı Taç ve Toka Seti: 39 TL
  • Tombala: 25 TL

5 ARALIK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

  • Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Seti: 499 TL
  • Kadın Pijama Takımı: 379 TL
  • Erkek Polar Takımı: 399 TL
  • Bölmeli Organizer Kutu: 135 TL
  • Makyaj Malzemesi/Takı Organizer Çeşitleri: 199 TL
  • Oyuncak Denizaltı Evi: 119 TL
  • Oyuncak Pilli Işıklı Sesli Robot: 269 TL
  • Oyuncak Yazı Tahtası: 85 TL
  • Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları: 219 TL

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