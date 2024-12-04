A101 yeni ürünler kataloğu: 5 Aralık A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 5 Aralık ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 5 Aralık 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 5 Aralık kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 5 Aralık'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

150 cm Yılbaşı Ağacı: 699 TL

90 cm Yılbaşı Ağacı: 179 TL

24'lü Karışık Süs: 109 TL

6'lı Kar Tanesi: 55 TL

Yılbaşı Şapkası: 89 TL

Yılbaşı Taç ve Toka Seti: 39 TL

Tombala: 25 TL

5 ARALIK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER