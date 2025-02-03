A101 yeni ürünler kataloğu: 6 Şubat A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 6 Şubat ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 6 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 6 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 6 Şubat'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped 46.990 TL

APEC Elektrikli Moped 29.990 TL

Onvo 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 20.999 TL

Go Smart Powerbank 499 TL

Toshiba 55 İnç 4K UHD Android TV 17.499 TL

Tuşlu Cep Telefonu 1.699 TL

Oyuncu Masası 1.850 TL

Asos Oyuncu Koltuğu 2.699 TL

SEG Çamaşır Makinesi 11.999 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL

Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL

IPL Cihazı 2.599 TL

Philips Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL

Akıllı Vücüt Analiz Baskülü 499 TL

Fantom Master Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

Paşabahçe Grace Servis Tabağı 149 TL

Borcam Fırın Tepsisi 329 TL

Çelik Termos 349 TL

Slikon Servis Gereçleri 79,50 TL

Kızartma Tenceresi 399 TL

Kristal Kahvaltılık Set 149 TL

Bambu Kesme Tahtası 3'lü 219 TL

Kek Kalıbı Fırın Tepsisi Çeşitleri 189 TL

Otomatik Pet Su Çeşmesi ve Mama Kabı 699 TL

Akıllı Takip Cihazı 399 TL

Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 8.999 TL

Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 2.099 TL

Evcil Hayvan Bakım Seti 499 TL

Enjoy Tavuklu Köpek Maması 10 KG 449 TL

Tavuklu Kedi Maması 10 KG 649 TL

6 ŞUBAT A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

PP Valiz Orta Boy 749 TL

PP Valiz Büyük Boy 849 TL

Kadın Flamel Pijama Takımı 379 TL

Kadın Çıtçıtlı Mont 599 TL

Erkek Kaşe Gömlek 439 TL

Kozmetik Organizeri 579 TL

Laptop Çantası 269 TL

4+1 Merdiven 749 TL

Ev Banyo Aksesuarları 125 TL

Kutu Oyunu Pisa Tower 169 TL

Fide Ton Balığı 3x160 g 159 TL

Lezita Piliç Kokteyl Sosis 1 KG 85 TL

Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 215 TL

Peros Sıvı Sabun Çeşitleri 3 KG 70 TL

Peros Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 L 70 TL

Kuzucu Kahvaltılık Az Yağlı Taze Peynir 1 KG 125 TL

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 700 g 169 TL

Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5KG 159 TL

Koska Üzüm Pekmezi 1 KG 120 TL

Öncü Gönen Baldo Pirinç 2,5 KG 199 TL

Feast Dondurulmuş Churros Patates 1KG 149 TL

ABC Toz Deterjan 10 KG 269 TL

Mr. Oxy Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 100'lü 75 TL

Miss Bulaşık Deterjanı 4KG 99 TL

Asperox Sarı Güç + Mavi Güç 1L 139 TL

Ogaş Kaplamalı Saray Helvası 300 g 90 TL

Airwick Stick Up Oda Kokusu 2'li 79 TL