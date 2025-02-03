A101 yeni ürünler kataloğu: 6 Şubat A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 6 Şubat'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıkıyor. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, motosiklet gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler bir hafta süreyle 6 Şubat'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 6 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 6 Şubat ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 6 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 6 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 6 Şubat'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped 46.990 TL
- APEC Elektrikli Moped 29.990 TL
- Onvo 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 20.999 TL
- Go Smart Powerbank 499 TL
- Toshiba 55 İnç 4K UHD Android TV 17.499 TL
- Tuşlu Cep Telefonu 1.699 TL
- Oyuncu Masası 1.850 TL
- Asos Oyuncu Koltuğu 2.699 TL
- SEG Çamaşır Makinesi 11.999 TL
- SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
- No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
- Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL
- Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL
- IPL Cihazı 2.599 TL
- Philips Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL
- Akıllı Vücüt Analiz Baskülü 499 TL
- Fantom Master Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL
- Paşabahçe Grace Servis Tabağı 149 TL
- Borcam Fırın Tepsisi 329 TL
- Çelik Termos 349 TL
- Slikon Servis Gereçleri 79,50 TL
- Kızartma Tenceresi 399 TL
- Kristal Kahvaltılık Set 149 TL
- Bambu Kesme Tahtası 3'lü 219 TL
- Kek Kalıbı Fırın Tepsisi Çeşitleri 189 TL
- Otomatik Pet Su Çeşmesi ve Mama Kabı 699 TL
- Akıllı Takip Cihazı 399 TL
- Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 8.999 TL
- Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 2.099 TL
- Evcil Hayvan Bakım Seti 499 TL
- Enjoy Tavuklu Köpek Maması 10 KG 449 TL
- Tavuklu Kedi Maması 10 KG 649 TL
6 ŞUBAT A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- PP Valiz Orta Boy 749 TL
- PP Valiz Büyük Boy 849 TL
- Kadın Flamel Pijama Takımı 379 TL
- Kadın Çıtçıtlı Mont 599 TL
- Erkek Kaşe Gömlek 439 TL
- Kozmetik Organizeri 579 TL
- Laptop Çantası 269 TL
- 4+1 Merdiven 749 TL
- Ev Banyo Aksesuarları 125 TL
- Kutu Oyunu Pisa Tower 169 TL
- Fide Ton Balığı 3x160 g 159 TL
- Lezita Piliç Kokteyl Sosis 1 KG 85 TL
- Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 215 TL
- Peros Sıvı Sabun Çeşitleri 3 KG 70 TL
- Peros Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 L 70 TL
- Kuzucu Kahvaltılık Az Yağlı Taze Peynir 1 KG 125 TL
- Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 700 g 169 TL
- Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5KG 159 TL
- Koska Üzüm Pekmezi 1 KG 120 TL
- Öncü Gönen Baldo Pirinç 2,5 KG 199 TL
- Feast Dondurulmuş Churros Patates 1KG 149 TL
- ABC Toz Deterjan 10 KG 269 TL
- Mr. Oxy Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 100'lü 75 TL
- Miss Bulaşık Deterjanı 4KG 99 TL
- Asperox Sarı Güç + Mavi Güç 1L 139 TL
- Ogaş Kaplamalı Saray Helvası 300 g 90 TL
- Airwick Stick Up Oda Kokusu 2'li 79 TL
- Eti Topkek Dolgulu Kek 7,50 TL
- Boombastic Marshmallowlu Çikolatalı Kek 15 TL
- Eti Popkek 9,50 TL
- Porleo Mozaik Bisküvi 5 TL
- Ülker Çokoprens Dark 234 g 35 TL
- Xroll Yulaflı Bisküvi 4x75 g 35 TL
- Eti Lifalif Yulaf Barı 3x35 g 60 TL