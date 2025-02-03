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A101 yeni ürünler kataloğu: 6 Şubat A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu ile 6 Şubat'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıkıyor. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, motosiklet gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler bir hafta süreyle 6 Şubat'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 6 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...

BirBilgi
  • 03.02.2025 14:44
  • Giriş: 03.02.2025 14:44
  • Güncelleme: 03.02.2025 14:49
A101 yeni ürünler kataloğu: 6 Şubat A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 6 Şubat ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 6 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 6 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 6 Şubat'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

  • APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped 46.990 TL
  • APEC Elektrikli Moped 29.990 TL
  • Onvo 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 20.999 TL
  • Go Smart Powerbank 499 TL
  • Toshiba 55 İnç 4K UHD Android TV 17.499 TL
  • Tuşlu Cep Telefonu 1.699 TL
  • Oyuncu Masası 1.850 TL
  • Asos Oyuncu Koltuğu 2.699 TL

  • SEG Çamaşır Makinesi 11.999 TL
  • SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
  • No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
  • Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL
  • Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL
  • IPL Cihazı 2.599 TL
  • Philips Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL
  • Akıllı Vücüt Analiz Baskülü 499 TL
  • Fantom Master Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

  • Paşabahçe Grace Servis Tabağı 149 TL
  • Borcam Fırın Tepsisi 329 TL
  • Çelik Termos 349 TL
  • Slikon Servis Gereçleri 79,50 TL
  • Kızartma Tenceresi 399 TL
  • Kristal Kahvaltılık Set 149 TL
  • Bambu Kesme Tahtası 3'lü 219 TL
  • Kek Kalıbı Fırın Tepsisi Çeşitleri 189 TL

  • Otomatik Pet Su Çeşmesi ve Mama Kabı 699 TL
  • Akıllı Takip Cihazı 399 TL
  • Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 8.999 TL
  • Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 2.099 TL
  • Evcil Hayvan Bakım Seti 499 TL
  • Enjoy Tavuklu Köpek Maması 10 KG 449 TL
  • Tavuklu Kedi Maması 10 KG 649 TL

6 ŞUBAT A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

  • PP Valiz Orta Boy 749 TL
  • PP Valiz Büyük Boy 849 TL
  • Kadın Flamel Pijama Takımı 379 TL
  • Kadın Çıtçıtlı Mont 599 TL
  • Erkek Kaşe Gömlek 439 TL
  • Kozmetik Organizeri 579 TL
  • Laptop Çantası 269 TL
  • 4+1 Merdiven 749 TL
  • Ev Banyo Aksesuarları 125 TL
  • Kutu Oyunu Pisa Tower 169 TL

  • Fide Ton Balığı 3x160 g 159 TL
  • Lezita Piliç Kokteyl Sosis 1 KG 85 TL
  • Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 215 TL
  • Peros Sıvı Sabun Çeşitleri 3 KG 70 TL
  • Peros Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 L 70 TL

  • Kuzucu Kahvaltılık Az Yağlı Taze Peynir 1 KG 125 TL
  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 700 g 169 TL
  • Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5KG 159 TL
  • Koska Üzüm Pekmezi 1 KG 120 TL
  • Öncü Gönen Baldo Pirinç 2,5 KG 199 TL
  • Feast Dondurulmuş Churros Patates 1KG 149 TL

  • ABC Toz Deterjan 10 KG 269 TL
  • Mr. Oxy Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 100'lü 75 TL
  • Miss Bulaşık Deterjanı 4KG 99 TL
  • Asperox Sarı Güç + Mavi Güç 1L 139 TL
  • Ogaş Kaplamalı Saray Helvası 300 g 90 TL
  • Airwick Stick Up Oda Kokusu 2'li 79 TL

  • Eti Topkek Dolgulu Kek 7,50 TL
  • Boombastic Marshmallowlu Çikolatalı Kek 15 TL
  • Eti Popkek 9,50 TL
  • Porleo Mozaik Bisküvi 5 TL
  • Ülker Çokoprens Dark 234 g 35 TL
  • Xroll Yulaflı Bisküvi 4x75 g 35 TL
  • Eti Lifalif Yulaf Barı 3x35 g 60 TL
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