A101 yeni ürünler kataloğu: 7 Kasım A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 7 Kasım ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 7 Kasım kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

Erba Karavan 4.0 Çekme Karavan 239.000 TL

APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 16.999 TL

SEG CM910 9 kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL

SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.599 TL

Katmer ve Gözleme Sacı 999 TL

Onvo Dijital Çay Makinesi 1.599 TL

Kiwi Yağlı Radyatör 1.599 TL

Saç Şekillendirici Fırça 499 TL

Şarjlı Saç Kesme Makinesi 439 TL

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.999 TL

7 KASIM A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER