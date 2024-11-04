A101 yeni ürünler kataloğu: 7 Kasım A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 7 Kasım'da indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde ekme Karavan, 125 cc Motosiklet, SEG Beyaz Eşya Ürünleri, Dijital Çay Makinesi, Dikey Süpürge gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 7 Kasım'da raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 7 Kasım 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 7 Kasım ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 12 Eylül 2024 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 7 Kasım kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Erba Karavan 4.0 Çekme Karavan 239.000 TL
- APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL
- SEG No-Frost Buzdolabı 16.999 TL
- SEG CM910 9 kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL
- SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.599 TL
- Katmer ve Gözleme Sacı 999 TL
- Onvo Dijital Çay Makinesi 1.599 TL
- Kiwi Yağlı Radyatör 1.599 TL
- Saç Şekillendirici Fırça 499 TL
- Şarjlı Saç Kesme Makinesi 439 TL
- Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.999 TL
7 KASIM A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- Toshiba 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 22.999 TL
- Toshiba 70 İnç Ultra HD 4K Smart Led TV 26.999 TL
- Toshiba 65 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 21.999 TL
- JVC 65 İnç 4K UHD QLED Android TV 26.999 TL
- JVC 55 İnç 4K Ultra HD Android LED TV 15.999 TL
- JVC 55 İnç 4K Ultra HD Smart TV 16.999 TL