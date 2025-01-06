A101 yeni ürünler kataloğu: 9 Ocak A101 Aktüel indirimli ürünler
A101 yeni ürünler kataloğu ile 9 Ocak'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıkıyor. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, yıl başı süsleri gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 9 Ocak'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 9 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 9 Ocak ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 9 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 9 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de 9 Ocaktan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Luminarc Opal Kupa 65 TL
- Servis Tabağı 39 TL
- Papilla Tava Seti 2'li 379 TL
- Lava Döküm Basık Tencere 1.449 TL
- Döküm Sahan 699 TL
- Çok Amaçlı Erzak Kabı 75 TL
- Hazneli Sabunluk 29 TL
- PP Valiz Büyük Boy 799 TL
- Orta Boy 699 TL
- Kabin Boy 599 TL
- Makyaj Çantası 279 TL
- Oyuncak Aktiviteli Çalışma Masası 179 TL
- 4 Katlı Sepet Düzenleyici Çeşitleri 249 TL
- Oyuncak Makyaj Seti 119 TL
- Oyuncak Tombul Temizlik Seti 149 TL
- Beşler Dana Kangal Sucuk 450 g 189 TL
- Kuzucu Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1 KG 199 TL
- Akbel Labne 3x180 g 79,50 TL
- Hasata Derinkuyu Kuru Fasulye 1 KG 79,50 TL
- Dondurulmuş Bonfile 189 TL
- Feast Dondurulmuş Bezelye 450 g 49,50 TL
- Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g 119 TL
9 OCAK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- Viking Yumuşatıcı Çeşitleri 5L 109 TL
- Niğde Gazozu Çeşitleri 6x250 ml 71,50 TL
- Sırma Mango&Ananas Maden Suyu 6x200 ml 45 TL
- Ülker Çikolatalı Gofret 4x36 g 35 TL
- Çizmeci Time Çikolata Kremalı Rulo Gofret 280 g 50 TL
- Cino Hindistan Cevizli Çikolata Kaplamalı Gofret 350 g 50 TL
- Toblerone Kuru Meyveli&Yemişli Çikolata 100 g 65 TL
- SEG Silver Çamaşır Makinesi 11.499 TL
- SEG Inox Bulaşık Makinesi 10.999 TL
- SEG Inox No-Frost Buzdolabı 20.999 TL
- JVC 70 İnç 4K Ultra HD Smart TV 29.999 TL
- Toshiba 43 İnç 4K UHD Android TV 11.499 TL
- Lenovo Wireless Mouse 349 TL
- Lenovo Ideapad Slim 3 8.999 TL
- Piranha Gaming Kulaklık 349 TL
- Oyuncu Masası 1.850 TL
- Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL
- Kiwi Buharlı Halı Yıkama Makinesi 4.799 TL
- Sinbo İnox Kettle 459 TL
- English Home Inox Çay Makinesi 1.799 TL
- English Home Plakalı Çıkarılabilir Tost Makinesi 1.499 TL
- Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL
- Mini Blender Seti 1.299 TL
- Erkek Şarpa Sweatshirt 459 TL