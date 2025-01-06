A101 yeni ürünler kataloğu: 9 Ocak A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 9 Ocak ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 9 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 9 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 9 Ocaktan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

Luminarc Opal Kupa 65 TL

Servis Tabağı 39 TL

Papilla Tava Seti 2'li 379 TL

Lava Döküm Basık Tencere 1.449 TL

Döküm Sahan 699 TL

Çok Amaçlı Erzak Kabı 75 TL

Hazneli Sabunluk 29 TL

PP Valiz Büyük Boy 799 TL

Orta Boy 699 TL

Kabin Boy 599 TL

Makyaj Çantası 279 TL

Oyuncak Aktiviteli Çalışma Masası 179 TL

4 Katlı Sepet Düzenleyici Çeşitleri 249 TL

Oyuncak Makyaj Seti 119 TL

Oyuncak Tombul Temizlik Seti 149 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 450 g 189 TL

Kuzucu Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1 KG 199 TL

Akbel Labne 3x180 g 79,50 TL

Hasata Derinkuyu Kuru Fasulye 1 KG 79,50 TL

Dondurulmuş Bonfile 189 TL

Feast Dondurulmuş Bezelye 450 g 49,50 TL

Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g 119 TL

9 OCAK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Viking Yumuşatıcı Çeşitleri 5L 109 TL

Niğde Gazozu Çeşitleri 6x250 ml 71,50 TL

Sırma Mango&Ananas Maden Suyu 6x200 ml 45 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 4x36 g 35 TL

Çizmeci Time Çikolata Kremalı Rulo Gofret 280 g 50 TL

Cino Hindistan Cevizli Çikolata Kaplamalı Gofret 350 g 50 TL

Toblerone Kuru Meyveli&Yemişli Çikolata 100 g 65 TL

SEG Silver Çamaşır Makinesi 11.499 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi 10.999 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 20.999 TL

JVC 70 İnç 4K Ultra HD Smart TV 29.999 TL

Toshiba 43 İnç 4K UHD Android TV 11.499 TL

Lenovo Wireless Mouse 349 TL

Lenovo Ideapad Slim 3 8.999 TL

Piranha Gaming Kulaklık 349 TL

Oyuncu Masası 1.850 TL