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A101 yeni ürünler kataloğu: 9 Ocak A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu ile 9 Ocak'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıkıyor. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, yıl başı süsleri gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 9 Ocak'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 9 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...

BirBilgi
  • 06.01.2025 13:53
  • Giriş: 06.01.2025 13:53
  • Güncelleme: 06.01.2025 13:59
A101 yeni ürünler kataloğu: 9 Ocak A101 Aktüel indirimli ürünler

A101 yeni ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 9 Ocak ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 9 Ocak 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 9 Ocak kataloğu ile fiyat listesi.

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 9 Ocaktan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

  • Luminarc Opal Kupa 65 TL
  • Servis Tabağı 39 TL
  • Papilla Tava Seti 2'li 379 TL
  • Lava Döküm Basık Tencere 1.449 TL
  • Döküm Sahan 699 TL
  • Çok Amaçlı Erzak Kabı 75 TL
  • Hazneli Sabunluk 29 TL

  • PP Valiz Büyük Boy 799 TL
  • Orta Boy 699 TL
  • Kabin Boy 599 TL
  • Makyaj Çantası 279 TL
  • Oyuncak Aktiviteli Çalışma Masası 179 TL
  • 4 Katlı Sepet Düzenleyici Çeşitleri 249 TL
  • Oyuncak Makyaj Seti 119 TL
  • Oyuncak Tombul Temizlik Seti 149 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 450 g 189 TL
  • Kuzucu Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1 KG 199 TL
  • Akbel Labne 3x180 g 79,50 TL
  • Hasata Derinkuyu Kuru Fasulye 1 KG 79,50 TL
  • Dondurulmuş Bonfile 189 TL
  • Feast Dondurulmuş Bezelye 450 g 49,50 TL
  • Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g 119 TL

9 OCAK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

  • Viking Yumuşatıcı Çeşitleri 5L 109 TL
  • Niğde Gazozu Çeşitleri 6x250 ml 71,50 TL
  • Sırma Mango&Ananas Maden Suyu 6x200 ml 45 TL

  • Ülker Çikolatalı Gofret 4x36 g 35 TL
  • Çizmeci Time Çikolata Kremalı Rulo Gofret 280 g 50 TL
  • Cino Hindistan Cevizli Çikolata Kaplamalı Gofret 350 g 50 TL
  • Toblerone Kuru Meyveli&Yemişli Çikolata 100 g 65 TL

  • SEG Silver Çamaşır Makinesi 11.499 TL
  • SEG Inox Bulaşık Makinesi 10.999 TL
  • SEG Inox No-Frost Buzdolabı 20.999 TL
  • JVC 70 İnç 4K Ultra HD Smart TV 29.999 TL
  • Toshiba 43 İnç 4K UHD Android TV 11.499 TL
  • Lenovo Wireless Mouse 349 TL
  • Lenovo Ideapad Slim 3 8.999 TL
  • Piranha Gaming Kulaklık 349 TL
  • Oyuncu Masası 1.850 TL

  • Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL
  • Kiwi Buharlı Halı Yıkama Makinesi 4.799 TL
  • Sinbo İnox Kettle 459 TL
  • English Home Inox Çay Makinesi 1.799 TL
  • English Home Plakalı Çıkarılabilir Tost Makinesi 1.499 TL
  • Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL
  • Mini Blender Seti 1.299 TL
  • Erkek Şarpa Sweatshirt 459 TL

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