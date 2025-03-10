A101 yeni ürünler kataloğu: A101 Aktüel 13 Mart kataloğu

A101 13 Mart kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 13 Mart ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 13 Mart 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 13 Mart kataloğu ile fiyat listesi.

13 MART A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

A101'de 13 Mart'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

150 cc Maxi Scooter 64.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Oto Cam Sileceği 69,50 TL

Araç Tipi El Süpürgesi 399 TL

Profesyonel Çizik Alıcı Cila 49,50 TL

Kör Nokta Aynası 64,50 TL

Lastik Parlatıcı ve Koruyucu 59,50 TL

Arka Koltuk Telefon Tutucu ve Askı 89 TL

65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL

Bluetooth Hoparlör 349 TL

Powerbank 449 TL

3 Musluklu Su Sebili 6.999 TL

Inox Bulaşık Makinesi 12.799 TL

No-Frost Buzdolabı Inox 21.999 TL

Çamaşır Makinesi 13.499 TL