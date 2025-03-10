A101 yeni ürünler kataloğu: A101 Aktüel 13 Mart kataloğu
A101 yeni ürünler kataloğu ile 13 Mart'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıkıyor. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, motosiklet, oyun bilgisayarı, yarış simülatörü gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler bir hafta süreyle 13 Mart'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 13 Mart 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 13 Mart kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 13 Mart ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 13 Mart 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 13 Mart kataloğu ile fiyat listesi.
13 MART A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
A101'de 13 Mart'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL
- Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Oto Cam Sileceği 69,50 TL
- Araç Tipi El Süpürgesi 399 TL
- Profesyonel Çizik Alıcı Cila 49,50 TL
- Kör Nokta Aynası 64,50 TL
- Lastik Parlatıcı ve Koruyucu 59,50 TL
- Arka Koltuk Telefon Tutucu ve Askı 89 TL
- 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL
- Bluetooth Hoparlör 349 TL
- Powerbank 449 TL
- 3 Musluklu Su Sebili 6.999 TL
- Inox Bulaşık Makinesi 12.799 TL
- No-Frost Buzdolabı Inox 21.999 TL
- Çamaşır Makinesi 13.499 TL
- Katmer ve Gözleme Sacı 1.099 TL
- Çubuk El Blender 399 TL
- Yüz Saunası 299 TL
- Buz Silindiri 149 TL
- Dikey Süpürge 1.699 TL
- El mikseri 799 TL