A101 yeni ürünler kataloğu: A101 Aktüel 17 Nisan kataloğu

A101 17 Nisan kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 17 Nisan ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 17 Nisan 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 17 Nisan kataloğu ile fiyat listesi.

17 NİSAN A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

A101'de 17 Nisan'dan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

65 İnç Ultra HD Android TV 25.999 TL

50 İnç 4K UHD Smart LED TV 20.999 TL

43 İnç 4K Ultra HD Android TV 11.999 TL

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

125 CC Benzinli Motosiklet - 64.990 TL

Elektrikli Bisiklet - 24.990 TL

Oyuncu Koltuğu 2.799 TL

Oyuncu Masası 1.899 TL

64 GB Flash Bellek 349 TL

Dijital Kol Saati 449 TL

10 KG Çamaşır Makinesi - 14.499 TL

65 L Mekanik Silindirik Termosifon - 6.899 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu - 13.499 TL

No-Frost Buzdolabı - 17.999 TL