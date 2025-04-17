A101 yeni ürünler kataloğu: A101 Aktüel 17 Nisan kataloğu
A101 yeni ürünler kataloğu ile 17 Nisan'da indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıkıyor. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, motosiklet, oyun bilgisayarı, yarış simülatörü gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler bir hafta süreyle 17 Nisan'da raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 17 Nisan 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 17 Nisan kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 17 Nisan ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 17 Nisan 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 17 Nisan kataloğu ile fiyat listesi.
17 NİSAN A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
A101'de 17 Nisan'dan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- 65 İnç Ultra HD Android TV 25.999 TL
- 50 İnç 4K UHD Smart LED TV 20.999 TL
- 43 İnç 4K Ultra HD Android TV 11.999 TL
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- 125 CC Benzinli Motosiklet - 64.990 TL
- Elektrikli Bisiklet - 24.990 TL
- Oyuncu Koltuğu 2.799 TL
- Oyuncu Masası 1.899 TL
- 64 GB Flash Bellek 349 TL
- Dijital Kol Saati 449 TL
- 10 KG Çamaşır Makinesi - 14.499 TL
- 65 L Mekanik Silindirik Termosifon - 6.899 TL
- 6 Çekmeceli Derin Dondurucu - 13.499 TL
- No-Frost Buzdolabı - 17.999 TL
- Yağsız Fritöz - 1.999 TL
- Dik Süpürge - 899 TL
- Seyahat Ütüsü - 699 TL
- Şarjlı Kahve Baharat Öğütücü 699 TL
- Çay Makinesi - 1.199 TL
- Süpürge - 3.499 TL