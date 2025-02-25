A101 yeni ürünler kataloğu: A101 Aktüel 27 Şubat kataloğu

A101 27 Şubat kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 27 Şubat ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 27 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 27 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.

27 ŞUBAT A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

A101'de 27 Şubat'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:

SEG Buzdolabı 11.499 TL

Flavel Buzdolabı 14.499 TL

Flavel Çamaşır Makinesi 9.999 TL

Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL

Akel Termostatlı Fırın 1.699 TL

Braun Filtre Kahve Makinesi 2.399 TL

Homend Buhar Kazanlı Ütü 2.799 TL

El Bakım Seti 249 TL

A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

125 cc Benzinli Motosiklet 49.990 TL

JVC 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL

Hı-Level 43 İnç 4K Ultra HD TV 9.999 TL

Oppo A38 6/128 GB Cep Telefonu 7.599 TL

Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5KW 5.499 TL

Yarış Similatörü Kokpit 29.999 TL

Gaming Direksiyon Vites ve Pedal Seti 9.999 TL

Gaming Monitör 9.999 TL

Apex Gaming Masaüstü Bilgisayar 26.999 TL

Perfect Plus Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL

Çok Amaçlı Kase 99,50 TL

Tava ve Sahan Seti 599 TL

Çelik Termos 349 TL

Ocak Üstü Tost Makinesi 479 TL

Kapaklı Borosilikat Demlik 199 TL