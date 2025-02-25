A101 yeni ürünler kataloğu: A101 Aktüel 27 Şubat kataloğu
A101 yeni ürünler kataloğu ile 27 Şubat'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıkıyor. A101 yeni katalog indirimli ürünler listesinde buzdolabı, motosiklet, oyun bilgisayarı, yarış simülatörü gibi birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. A101 aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler bir hafta süreyle 27 Şubat'ta raflarda alıcılarıyla buluşacak. A101 yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 27 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu...
A101 27 Şubat kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 27 Şubat ile başlayan günde A101'de; birçok kategoride bir hafta boyunca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Peki, 27 Şubat 2025 A101 Aktüel kataloğunda neler var? İşte, A101 Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, A101 aktüel 27 Şubat kataloğu ile fiyat listesi.
27 ŞUBAT A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
A101'de 27 Şubat'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı A101 Aktüel kataloğu şu şekilde:
- SEG Buzdolabı 11.499 TL
- Flavel Buzdolabı 14.499 TL
- Flavel Çamaşır Makinesi 9.999 TL
- Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL
- Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL
- Akel Termostatlı Fırın 1.699 TL
- Braun Filtre Kahve Makinesi 2.399 TL
- Homend Buhar Kazanlı Ütü 2.799 TL
- El Bakım Seti 249 TL
A101 YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
- 125 cc Benzinli Motosiklet 49.990 TL
- JVC 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL
- Hı-Level 43 İnç 4K Ultra HD TV 9.999 TL
- Oppo A38 6/128 GB Cep Telefonu 7.599 TL
- Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5KW 5.499 TL
- Yarış Similatörü Kokpit 29.999 TL
- Gaming Direksiyon Vites ve Pedal Seti 9.999 TL
- Gaming Monitör 9.999 TL
- Apex Gaming Masaüstü Bilgisayar 26.999 TL
- Perfect Plus Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL
- Çok Amaçlı Kase 99,50 TL
- Tava ve Sahan Seti 599 TL
- Çelik Termos 349 TL
- Ocak Üstü Tost Makinesi 479 TL
- Kapaklı Borosilikat Demlik 199 TL
- Tabureli Dijital Bateri Seti 9.999 TL
- Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 15.999 TL
- Elektrikli Çocuk Motosikleti 12.990 TL
- Oyuncak Büyük Bloklar 76 Parça 299 TL
- Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 369 TL
- Kurbağa Denge Oyunu 119 TL