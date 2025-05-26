A2 Kağıt Ölçüsü Nedir? A2 Kağıt Boyutu Kaç cm, mm, inç, piksel?

A2 kağıt, uluslararası ISO 216 standardına göre belirlenmiş “A serisi” kağıt türlerinden biridir. Bu standart, dünya genelinde resmi belgelerden dijital baskıya kadar birçok alanda kullanılmaktadır. A2, özellikle teknik çizim, akademik sunumlar, grafik tasarım ve poster çalışmaları gibi profesyonel alanlarda yoğun olarak tercih edilir.

A serisinde, bir üst boyuttaki kağıdın ikiye katlanmasıyla alt boyut elde edilir. Yani A1’in ikiye katlanmasıyla A2 elde edilir, A2’nin katlanmasıyla A3 ve bu şekilde devam eder. Bu sistem sayesinde tüm kağıt boyutları orantılıdır.

A2 KAĞIT ÖLÇÜSÜ KAÇ CM, MM, İNÇ?

A2 kağıt, ISO 216 standardına bağlı A serisi kağıt boyutlarından biridir ve A1’in tam olarak yarısıdır. A serisinde her bir alt boyut, bir üst boyutun ikiye katlanmasıyla elde edilir. Bu sistem, uluslararası kullanımı kolaylaştırır ve standartlaştırır.

A2 kağıt ölçüleri şu şekildedir:

mm olarak: 420 mm x 594 mm

420 mm x 594 mm cm olarak: 42,0 cm x 59,4 cm

42,0 cm x 59,4 cm inç olarak: 16.5 inç x 23.4 inç

Bu boyut, kompakt ama geniş çalışma alanı sunduğu için hem ofis hem de sanatsal çalışmalar için uygundur.

A2 KAĞIT PİKSEL ÖLÇÜSÜ NEDİR?

A2 kağıdın dijital tasarım ve baskı sürecinde kullanılabilmesi için piksel boyutlarının bilinmesi gerekir. Piksel ölçüsü, tasarımın hangi çözünürlükte hazırlandığına göre değişir. Genellikle kullanılan çözünürlük 300 DPI’dır.

A2 kağıt için çözünürlüğe göre piksel ölçüleri:

300 DPI: 4960 x 7016 piksel

4960 x 7016 piksel 150 DPI: 2480 x 3508 piksel

2480 x 3508 piksel 72 DPI: 1191 x 1684 piksel

300 DPI çözünürlük, kaliteli bir baskı için idealdir. Daha düşük çözünürlükler, sadece dijital ekranlar için uygundur.

A2 KAĞIT NERELERDE KULLANILIR?

A2 kağıt, orta büyüklükteki görsel işler ve teknik çalışmalar için ideal ölçüdür. A0 ve A1 kadar büyük olmasa da yeterli yüzey alanı sunar.

Yaygın kullanım alanları:

Afiş ve küçük boyutlu posterler

Teknik çizimler ve planlar

Üniversite sunum panoları

Grafik tasarımlar

Sanatsal illüstrasyonlar ve croquis

A2 boyutu, hem taşınabilirlik hem de işlevsellik açısından kullanıcıya kolaylık sağlar.