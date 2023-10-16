a2023-2024 okul tatilleri ne zaman? Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında okul tatilleri ne zaman sorusu eğitim yılının başlamasıyla birlikte gündemde. Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte soruları MEB'in yıllık takvimini duyurmasıyla birlikte yanıt buldu. Peki, MEB’in takvimine göre 2023-2024 okul tatilleri ne zaman? Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte? İşte Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatil tarihleri

2023-2024 okul tatilleri ne zaman? | Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (MEB) ilk ve ortaöğretim kurumları 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Yarı yıl, Kasım ve Nisan ayı ara tatil hangi tarihte soruları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte 2023-2024 okul tatilleri ne zaman soruları yanıtlanmış oldu. Birçok öğretmen, öğrenci ve veliyi ilgilendiren Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatil tarihleri haberimizde...

2023-2024 okul tatilleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde:

Kasım ara tatili: 13 – 17 Kasım 2023

13 – 17 Kasım 2023 Yarı yıl tatili: 22 Ocak - 2 Şubat 2024

22 Ocak - 2 Şubat 2024 Nisan ara tatili: 8 - 12 Nisan 2024

Kasım ara tatili ne zaman?

2023 – 2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Kasım ara tatili 13 – 17 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarı yıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yıl ortası verilen en uzun tatil olan yarı yıl tatili bu sene 22 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında olacak.

Nisan ara tatili ne zaman?

2023 – 2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Nisan ara tatili 8 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte?

2023-2024 eğitim yılına ait ara tatiller şu şekilde: