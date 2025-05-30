A3 Kağıt Ölçüsü Nedir? A3 Kağıt Boyutu Kaç cm, mm, inç, piksel?

Basım ve tasarım sektörünün temel ölçü birimlerinden biri olan A3 kağıt, broşür, el ilanı, teknik çizim ve sunum çıktılarında sıklıkla tercih ediliyor. Peki A3 kağıt ölçüsü nedir, A3 kağıt boyutu kaç cm, mm ve piksel? İşte merak edilen tüm detaylar...

A3 KAĞIT ÖLÇÜLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

A3 kağıt, uluslararası ISO 216 standardına göre belirlenmiş “A serisi” kağıt türlerinden biridir. Bu standart, dünya genelinde ofis yazıcılardan grafik tasarım uygulamalarına kadar birçok alanda kullanılmaktadır. A3, özellikle iki sayfa A4’ün birleşimiyle oluşan geniş yüzeyi sayesinde çizim, plan ve görsel içerik sunumlarında tercih edilir.

A serisinde, bir üst boyuttaki kağıdın ikiye katlanmasıyla alt boyut elde edilir. Yani A2’nin ikiye katlanmasıyla A3 elde edilir, A3’ün katlanmasıyla A4 ve bu şekilde devam eder. Bu sistem sayesinde tüm kağıt boyutları orantılı ve tutarlıdır.

A3 KAĞIT ÖLÇÜLERİ: CM, MM, İNÇ VE PİKSEL

A3 kağıdın ölçüleri şu şekildedir:

Santimetre (cm): 29,7 cm x 42,0 cm

29,7 cm x 42,0 cm Milimetre (mm): 297 mm x 420 mm

297 mm x 420 mm İnç (inch): 11,7 inç x 16,5 inç

Piksel (px):

72 DPI: 842 px × 1191 px

842 px × 1191 px 150 DPI: 1754 px × 2480 px

1754 px × 2480 px 300 DPI: 3508 px × 4960 px

Bu ölçüler, özellikle dijital baskı, matbaa ve grafik tasarım projelerinde çalışırken önem kazanır. DPI değeri (dots per inch), baskı çözünürlüğünü belirlediği için görsellerin piksel boyutları da projeye göre farklılık gösterebilir.

A3 KAĞIT NERELERDE KULLANILIR?

A3 kağıt, geniş yüzeyiyle hem ofis hem de profesyonel baskı ihtiyaçlarında kullanılır. Özellikle:

El ilanı ve broşür tasarımlarında,

Teknik çizimlerde ve mimari planlarda,

Grafik tasarım sunumlarında,

Eğitim materyalleri ve büyük çizelgelerde,

Renkli çıktı alınması gereken durumlarda A3 tercih edilir.

Standart yazıcılarda çoğunlukla A4 kullanılsa da, A3 yazıcılarla çalışan kurumlar, büyük boyutlu içerikler için bu kağıt boyutunu kullanmayı sürdürmektedir.