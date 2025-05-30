A4 Kağıt Ölçüsü Nedir? A4 Kağıt Boyutu Kaç cm, mm, inç, piksel?

Basım ve ofis kullanımının vazgeçilmez ölçü birimlerinden biri olan A4 kağıt, resmi evraklardan okul ödevlerine kadar hayatın pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Peki A4 kağıt ölçüsü nedir, A4 kağıt boyutu kaç cm, mm ve piksel? İşte detaylı bilgiler...

A4 KAĞIT ÖLÇÜLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

A4 kağıt, uluslararası ISO 216 standardına göre belirlenmiş “A serisi” kağıt türlerinin en çok bilinen ve kullanılan boyutudur. Bu standart, dünya genelinde devlet kurumlarından özel şirketlere, eğitimden sağlık sektörüne kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. A4 kağıt; resmi belgeler, yazılı evraklar, yazıcı çıktıları ve fotokopiler gibi günlük kullanım için ideal boyuttur.

A serisi sisteminde, bir üst boyutun ikiye katlanmasıyla alt boyut elde edilir. Yani A3’ün ikiye katlanmasıyla A4 elde edilir. Bu sistem, tüm kağıt boyutlarının orantılı olmasını sağlar ve farklı boyutlar arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır.

A4 KAĞIT ÖLÇÜLERİ: CM, MM, İNÇ VE PİKSEL

A4 kağıdın ölçüleri şu şekildedir:

Santimetre (cm): 21,0 cm x 29,7 cm

21,0 cm x 29,7 cm Milimetre (mm): 210 mm x 297 mm

210 mm x 297 mm İnç (inch): 8,27 inç x 11,7 inç

Piksel (px):

72 DPI: 595 px × 842 px

595 px × 842 px 150 DPI: 1240 px × 1754 px

1240 px × 1754 px 300 DPI: 2480 px × 3508 px

Özellikle dijital tasarım ve baskı işlemlerinde DPI (inç başına düşen nokta) değerine göre doğru piksel boyutlarının kullanılması önemlidir. Bu, baskı kalitesini ve netliğini doğrudan etkiler.

A4 KAĞIT NERELERDE KULLANILIR?

A4, dünyada en yaygın kullanılan kağıt boyutudur. Kullanım alanları oldukça geniştir:

Resmi yazışmalar ve dilekçelerde,

Okul ödevleri, sınav kağıtları ve ders notlarında,

Fotokopi ve yazıcı çıktılarında,

Rapor, teklif ve sunum dosyalarında,

Katalog, kitap ve broşür iç sayfalarında sıklıkla tercih edilir.

Ev ve ofis yazıcılarının neredeyse tamamı A4 boyutunda çıktı verir, bu nedenle standart kabul edilen bir ölçüdür.