A5 Kağıt Ölçüsü Nedir? A5 Kağıt Boyutu Kaç cm, mm, inç, piksel?

Basım, not alma ve özel baskı işlerinde sıkça kullanılan A5 kağıt, kompakt yapısıyla hem taşınabilir hem de pratik çözümler sunuyor. Peki A5 kağıt ölçüsü nedir, A5 kağıt boyutu kaç cm, mm ve piksel? İşte merak edilen tüm detaylar...

A5 KAĞIT ÖLÇÜLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

A5 kağıt, ISO 216 standardına göre tanımlanan “A serisi” kağıt boyutlarının bir üyesidir. Bu standart dünya genelinde belgelerin boyutlandırılmasında temel alınır. A5, özellikle broşür, küçük defter, davetiye ve el ilanı gibi daha kompakt işler için tercih edilen ölçüdür.

A serisi sistemine göre bir boyutun ikiye katlanmasıyla bir alt boyut elde edilir. Bu nedenle A4’ün ikiye katlanmasıyla A5 elde edilir. Bu sistematik yapı sayesinde farklı boyutlar arasında geçiş yapılırken orantı korunur.

A5 KAĞIT ÖLÇÜLERİ: CM, MM, İNÇ VE PİKSEL

A5 kağıdın ölçüleri şu şekildedir:

Santimetre (cm): 14,8 cm x 21,0 cm

14,8 cm x 21,0 cm Milimetre (mm): 148 mm x 210 mm

148 mm x 210 mm İnç (inch): 5,83 inç x 8,27 inç

Piksel (px):

72 DPI: 420 px × 595 px

420 px × 595 px 150 DPI: 874 px × 1240 px

874 px × 1240 px 300 DPI: 1748 px × 2480 px

Dijital tasarımda kullanılacak çözünürlük değerleri, baskı kalitesi için oldukça önemlidir. Yüksek DPI, detaylı ve kaliteli baskılar sağlar.

A5 KAĞIT NERELERDE KULLANILIR?

A5 kağıt, hem günlük kullanımda hem de özel projelerde tercih edilen kullanışlı bir formattır. Yaygın kullanım alanları şunlardır:

El ilanları, broşür ve tanıtım materyalleri,

Cep defterleri, ajandalar,

Düğün ve davet organizasyonları için davetiyeler,

Küçük el kitapçıkları ve kataloglar,

Not alma ve kişisel planlayıcılar.

Taşınabilirliği ve kolay saklanabilir yapısıyla, özellikle kişisel ve özel kullanım alanlarında öne çıkar.