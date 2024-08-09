AA'nın anketi: Cari işlemler hesabı haziranda 152 milyon dolar fazla verdi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Ağustos Salı günü açıklanacak Haziran 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 152,4 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

CARİ DENGE BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari denge beklentisi 1 milyar 100 milyon dolar açık ile 1 milyar 200 milyon dolar fazla aralığında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 22 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2024 için cari açık beklentisi 17 milyar dolar ile 30 milyar dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayısta 1 milyar 235 milyon dolar açık vermiş, yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolar olmuştu.