AA'nın Gazze'deki kameramanı Said Ebu Nebhan, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesindeki El-Cedid Mülteci Kampı'nda çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldı.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nehban'ın da ekipmanlarıyla haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve o sırada karşıdan uzun namlulu silahla yapıldığı anlaşılan atışla hedef alındığı görülüyor.

Yere düşen Ebu Nehban birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabiliyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, saldırıyla ilgili haberinde gazeteci Said Ebu Nebhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, ölü ve yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

İSRAİL, 203 GAZETECİYİ KATLETTİ

Ebu Nebhan’ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 203 oldu.

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail ordusu, uluslararası sözleşmelere göre dokunulmazlığı olan Filistinli basın mensuplarını da sık sık hedef almaya devam ediyor.

GAZETECİ ÖLÜMLERİNİN 3'TE 1'İNDEN İSRAİL SORUMLU

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) dünya genelindeki gazetecilerin durumuna ilişkin 2024 raporunda, geçen yıl dünya genelinde doğal olmayan gazeteci ölümlerinin 3'te 1'inden İsrail ordusunun sorumlu olduğu belirtildi.

Rapora göre, 2024 yılında dünyada her 3 gazeteciden biri İsrail ordusunun bombaları altında hayatını kaybetti.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ise, 2024 yılında 104 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü ve bunların yarısından fazlasının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşandığını bildirdi.

Brüksel merkezli IFJ tarafından hazırlanan rapora göre, Gazze geçen yıl kaydedilen 55 ölümle gazeteciler için "en tehlikeli yerlerden biri" oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.