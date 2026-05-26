AABF'den "BE ONE Festivali"ne çağrı: "Birlikte direnecek, birlikte kazanacağız"

BirGün/AVRUPA

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), 30 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği BE ONE (Birlik ve Umut) Festivali'nin sadece kendilerinin değil; tüm toplumun, demokrasi güçlerinin eşitlikten, özgürlükten, emekten, laiklikten, barıştan ve demokrasiden yana olan herkesin festivali olduğunu ifade etti.

CHP Genel Merkezi'ne yönelik yapılan polis müdahalesini de sert şekilde eleştiren AABF, açıklamasında "30 Mayıs, bugün yaşadıklarımızdan sonra yalnızca bir festival olamaz. 30 Mayıs; bir dayanışmadır, bir itirazdır, bir protestodur, bir umut ve direniş buluşmasıdır. Geleceğimize, halk iradesine ve ortak yaşam umudumuza sahip çıkma günüdür. Demokrasiye sahip çıkmak isteyen, sözü, itirazı ve umudu olan herkesi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

AABF açıklaması şöyle:

"30 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz BE ONE Festivali artık yalnızca AABF’mizin festivali değildir.

Bugün AKP iktidarının yargı eliyle CHP Genel Merkezi’ne yönelik gerçekleştirdiği antidemokratik müdahaleyi en sert biçimde kınıyoruz. Bu girişim; demokrasiye, halk iradesine ve toplumsal barışa yönelik açık bir saldırıdır. Amaç; muhalefeti baskı altına almak, toplumu sindirmek ve yaklaşan süreçte iktidarını korumaktır. Bu faşizan anlayışı asla kabul etmiyoruz.

Bugüne kadar Erdoğan ve AKP iktidarının değirmenine su taşıyan, baskıcı rejimin güçlenmesine hizmet eden her anlayışın karşısında durduk; bundan sonra da durmaya devam edeceğiz.

30 Mayıs’ta buluşacağımız festival; kurumsallaştırılmak istenen otokratik düzene karşı demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe, adalete ve barışa inanan herkesin ortak meydanı olacaktır.

"BARIŞTAN VE DEMOKRASİDEN YANA OLAN HERKESİN FESTİVALİ"

AKP/MHP iktidarının her geçen gün derinleşen hukuksuzluğu, baskıları ve toplumu ayrıştıran politikaları artık vicdanlarda mahkûm edilmiştir.

Bu festival; Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin, İşçinin, Emekçinin, Kadının, Gencin Çocuğun, Devrimcinin, Sosyalistin, Sosyal Demokratın, eşitlikten, özgürlükten, emekten, laiklikten, barıştan ve demokrasiden yana olan herkesin festivalidir.

30 Mayıs, bugün yaşadıklarımızdan sonra yalnızca bir festival olamaz. 30 Mayıs; bir dayanışmadır, bir itirazdır, bir protestodur, bir umut ve direniş buluşmasıdır. Geleceğimize, halk iradesine ve ortak yaşam umudumuza sahip çıkma günüdür. Demokrasiye sahip çıkmak isteyen, sözü, itirazı ve umudu olan herkesi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.

Gelin Canlar, Bir Olalım. Çünkü birlikte güçlüyüz. Birlikte direnecek, birlikte kazanacağız."