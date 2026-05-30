AABF'den mesaj: "Demokrasi askıya alınamaz, adalet susturulamaz"

BirGün KÖLN

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), Köln'de Be ONE – Yarınları umut ol“ adıyla gerçekleştireceği dev festival öncesinde siyasi konuklar ile sivil toplum temsilcilerini ağırladı. AABF Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada demokrasi, eşit yurttaşlık, dayanışma, ortak mücadele ve toplumsal barış vurguları öne çıktı.

Resepsiyona DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Dem Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Alevi kurumlarının temsilcileri, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Be ONE festivalinde BirGün Okur İnisiyatifi geniş katılımlı stand ile yer alacak. BirGün Okur İnisiyatifi, "Başta İsmail Arı olmak üzere, tüm gazetecilerle dayanışma çağrısında bulunuyoruz. Gazetecilerimize, çocuklarımızla birlikte hazırladığımız kartpostalları göndereceğiz. Festival katılımcıları İsmail Arı ile Timur Soykan'nın kitaplarını da bizden edinebilecekler“ dedi.

FİLİZ ÇAĞLAR SELÇUK'TAN BİRLİK ÇAĞRISI

AABK Eşit Başkanı Filiz Çağlar Selçuk, konuşmasında demokrasi, hukuk devleti ve eşit yurttaşlık mücadelesine vurgu yaptı.

Alevilerin tarih boyunca zulmün karşısında, mazlumun yanında yer aldığını söyleyen Selçuk, bugün de aynı kararlılıkla demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye’de hukukun siyasallaştığını ve yargıya olan güvenin ciddi biçimde zedelendiğini kaydeden Selçuk, halk iradesinin yok sayılamayacağını belirterek, “Demokrasi askıya alınamaz, adalet susturulamaz” dedi. Selçuk, tüm demokratik kesimlere eşit yurttaşlık, laiklik ve hukuk devleti etrafında birlikte mücadele çağrısı yaptı.

HÜSEYİN MAT: ALEVİLERİN GÜLEN YÜZÜ

Almanya’da doğup büyüyen bir çocuğun, sürekli hüzünlü etkinliklere katıldıktan sonra “Bu Alevilerin gülen yüzü yok mu?” diye sormasının kendilerini derinden etkilediğini belirten AABK Eşit Başkanı Hüseyin Mat ise, bu sorunun festival fikrinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Alevilerin ve demokrasi mücadelesi veren tüm kesimlerin yalnızca acılarla değil, yaşamı ve umudu büyüten yönleriyle de görünür olması gerektiğini ifade eden Mat, “Halaylarımızla, türkülerimizle, gülerek de ayakta durduğumuzu göstermeliyiz” dedi.

CHP'Lİ KAYIŞOĞLU: HALKIN İRADESİNE DARBEYE KARŞI DAYANIŞMA ÖNEMLİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yurt Dışı Örgütlenme Sorumulusu Nurhayat Altaca Kayışoğlu CHP’nin son dönemde yoğun baskılarla karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Kayışoğlu, buna rağmen demokrasi mücadelesinden vazgeçmediklerini söyledi.

Toplumun tarih boyunca zalimlere karşı mazlumların yanında yer aldığını ifade eden Kayışoğlu, demokrasiye ve halk iradesine yönelik müdahalelere karşı dayanışmanın önemine dikkat çekti.

BAKINHAN: BİRLİK OLMADAN OLMAZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise konuşmasında festivalin taşıdığı anlamın günümüz siyasal koşulları açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Kapitalist ve emperyalist sistemlerin muhalif toplumsal kesimleri parçalamaya çalıştığını ifade eden Bakırhan, demokrasi güçlerinin ortak mücadele zemininde buluşmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Festivalin adındaki “Bir Ol” çağrısına dikkat çeken Bakırhan, yaşanan birçok sorunun temelinde birlikte hareket edememe durumunun bulunduğunu kaydetti.

“MÜZAKERE MÜCADELEDEN VAZGEÇMEK DEĞİLDİR”

Kürt sorununun çözümüne ilişkin yürütülen sürece de değinen Bakırhan, müzakerenin mücadeleden vazgeçmek anlamına gelmediğini söyledi.

Müzakerenin Kürt halkının anadil hakkından, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerinden, kadınların özgürlük mücadelesinden vazgeçilmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Bakırhan, değişenin yalnızca mücadele yöntemi olduğunu ifade etti.

DEM Parti’nin müzakere süreci nedeniyle hiçbir zaman sessiz kalmadığını belirten Bakırhan, CHP’ye yönelik operasyonlardan gazetecilere dönük baskılara, gençlere yönelik uygulamalardan kayyım politikalarına kadar birçok konuda dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

“TEMMUZ AYINA KADAR BİR YASA BEKLİYORUZ”

İmralı görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakırhan, Öcalan’ın son görüşmelerde temmuz ayına kadar bir yasal düzenleme beklentisini dile getirdiğini aktardı.

Bakırhan, yapılacak düzenlemelerle birlikte sürgündeki siyasetçilerin dönebileceğini, siyasi tutukluların özgürlüğüne kavuşabileceğini ve demokratik siyasetin önünün açılabileceğini söyledi. Sürecin hiçbir toplumsal kesimin aleyhine olmadığını belirten Bakırhan, demokratik alan genişledikçe Alevilerin, Kürtlerin, kadınların, emekçilerin ve sosyalistlerin daha güçlü örgütlenme imkanlarına kavuşacağını ifade etti.

“MUHALEFETİN BİRLİĞİ KORUNMALIDIR”

Konuşmasının önemli bölümünü CHP’ye yönelik baskılara ayıran Bakırhan, halk iradesinin yargı operasyonları ve çeşitli müdahalelerle etkisizleştirilmeye çalışılmasına karşı olduklarını söyledi.

Muhalefetin temel görevinin birlik ve dayanışma içinde hareket etmek olduğunu belirten Bakırhan, sosyalistlerin, Kürtlerin ve Alevilerin de bu ortak tutumu güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa’daki Alevi kurumlarının uzun yıllardır eşit yurttaşlık mücadelesi yürüttüğünü ve önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Bakırhan, Avrupa’daki demokratik deneyimlerin Türkiye için de önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi.

EN BÜYÜK ALEVİ BULUŞMALARINDAN BİRİSİ OLABİLİR

AABF tarafından düzenlenen “BE ONE – Yarınlara Umut Ol” festivali, 30 Mayıs’ta Köln Tanzbrunnen’de gerçekleştirilecek.

Farklı inançlardan, kültürlerden ve toplumsal kesimlerden binlerce kişinin katılımının beklendiği festivalin; birlik, dayanışma, demokrasi ve ortak yaşam mesajlarıyla Avrupa’daki en büyük Alevi buluşmalarından biri olması bekleniyor.