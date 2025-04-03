AA’nın boykotu etkisiz göstermek için kullandığı veriler tepki çekti: Neye dayanıyor?

Anadolu Ajansı’nın, (AA) 2 Nisan Çarşamba günü ülke genelinde yapılan boykota ilişkin kullandığı veriler tepki çekti.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Anadolu Ajansı'nın verilerine yer verdiği Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) 2 Nisan Çarşamba gününe ilişkin bir veri yayınlamadığını belirterek "Ortada bir hesaplama yok mu?” diye sordu.

CHP’nin belirli markalara yönelik başlattığı boykot hareketi, 2 Nisan’da zirve noktasına ulaştı.

2 Nisan Çarşamba günü, yurttaşlar ülke çapında boykota giderek, gün boyu alışveriş yapmadı.

Anadolu Ajansı, bugün “2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçti” başlıklı bir haber yayınladı.

💳2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı, Mart ayı ortalamasını geçti



🫰1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldi



💰2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek… pic.twitter.com/rGMS5mmjvQ — AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 3, 2025

Ancak haberdeki veriler tartışma yarattı.

Haberde, Türkiye genelinde boykotun yapıldığı 2 Nisan Çarşamba gününde kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçtiği, 00.00-17.00 arasındaki harcamanın 24 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

BKM'nin verilerine dayanan habere göre 1 Nisan’da ise bu tutar 12 milyar lira seviyesinde.

HESAPLAMAYI ANADOLU AJANSI MI YAPTI?

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, BKM yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, kurumun herhangi bir veri yayınlanmadığını söyledi.

“BKM'nin dünkü alışveriş tutarına ilişkin bir açıklaması yok” diyen Aktaş, “Demek ki bu veriyi Anadolu Ajansı kendisi hesapladı. Peki Anadolu Ajansı bu hesaplamayı hangi verileri esas alarak yaptı? Ya da ortada bir hesaplama falan yok mu?” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

“2 Nisan'daki boykot tutmamış, alışveriş çılgınlığı yaşanmış! Peki... Bu görüş neye dayandırılıyor? Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine. Yani resmi verilere... O zaman soralım: - BKM'nin web sayfasında herhangi bir açıklama var mı, yok! - BKM günlük açıklama yapıyor mu, hayır yapmıyor. - BKM haftalık açıklama yapıyor mu, hayır yapmıyor. - BKM hangi periyotta açıklama yapıyor, aylık; peki son veri hangi aya ait, şubat. Başka sorum yok!” Bankalararası Kart Merkezi yetkililerine sordum.



BKM'nin dünkü alışveriş tutarına ilişkin bir açıklaması yok.



Zaten BKM'nin web sayfasına giren herkes bu konuda bir veri bulunmadığını görebilir.



Demek ki bu veriyi Anadolu Ajansı kendisi hesapladı.



Peki Anadolu Ajansı bu… https://t.co/l7EdtNqNdP — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) April 3, 2025

Aktaş, ikinci paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: