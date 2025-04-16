Aaron Boupendza, hayatını kaybetti

Bir dönem Türkiye’de Hatayspor forması da giyen Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, 28 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye’de Hatayspor forması giyen ve son olarak Çin kulübü Zhejiang FC’de top koşturan Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, hayatını kaybetti. 28 yaşındaki futbolcunun ölüm şekline dair henüz net bir açıklama yapılmazken, Çin’de bulunduğu apartmanın 11. katından düştüğü iddia edildi.

Boupendza’nın, Romanya’da formasını giydiği eski kulübü Rapid Bükreş’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da oyuncunun yakınlarına ve ailesine baş sağlığı temennisinde bulunuldu.

Gabonlu futbolcu, Türkiye’de oynadığı dönemde Hatayspor’la ligde 22 gole imza atmış ve 2020-2021 sezonunu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Golcü oyuncu kariyerinde Mounana, Bordeaux, Pau, Ajaccio, Tours FC, Feirense, Hatayspor, Al-Arabi SC, Al-Shabab, Cincinnati, Rapid Bükreş ve Zheijang FC takımlarının başarısı için ter döktü.