AB: 2023, insani yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de 10 aydır gözler önünde insani felaket yaşandığını, 2023'ün insani yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic'in 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptıkları ortak yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de son 10 aydır gözler önünde insani felaket yaşandığına işaret edildi.

Çatışma bölgelerindeki insani yardım çalışanlarının kritik rolünün vurgulandığı açıklamada, "Trajik şekilde 2023, insani yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl oldu ve 2024'ün de aynı üzücü eğilimi izlemesi muhtemel." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada yerel insani yardım çalışanlarının öldürülme, kaçırılma veya yaralanma riski en yüksek grupta bulunduklarının altı çizilerek, bu kişilerin her ne pahasına olursa olsun korunmalarının gerektiği ve bunun uluslararası insancıl hukuk kapsamında yükümlülük olduğu vurgulandı.