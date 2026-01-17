AB: ABD'nin gümrük vergileri NATO ilişkilerini zayıflatır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama kararının transatlantik ilişkileri zayıflatacağını ve tehlikeli bir sarmala yol açacağını belirtti.

Von der Leyen ve Costa, yaptıkları yazılı açıklamada, ABD'nin 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterdi.

"NATO da dahil olmak üzere, Arktik'te barış ve güvenliğe yönelik ortak transatlantik çıkarlarımızı sürekli olarak vurguladık" ifadesini kullanan AB yöneticileri, Grönland'daki askeri tatbikatın önceden koordine edildiğini, Arktik güvenliğini güçlendirme ihtiyacına yanıt verdiğini ve kimseye tehdit oluşturmadığını kaydetti.

Von der Leyen ve Costa, "AB, Danimarka ve Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir. Diyalog hayati önem taşımaktadır ve Danimarka Krallığı ile ABD arasında geçen hafta başlayan süreci geliştirmeye kararlıyız" mesajını verdi.

AB yöneticileri, açıklamalarında, gümrük vergilerine yönelik, "Gümrük vergileri, transatlantik ilişkileri zayıflatacak ve tehlikeli bir sarmala yol açma riskini doğuracaktır. Avrupa, egemenliğini korumaya kararlı, birleşik ve koordineli kalacaktır." değerlendirmesini yaptı.